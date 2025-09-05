Italia-Estonia 5-0, esordio vittorioso per il ct Gattuso

L’Italia di Rino Gattuso, al debutto sulla panchina della Nazionale, batte l’Estonia 5-0 a Bergamo nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 e si rilancia nel girone. Rete di Kean al 56′, raddoppio di Retegui al 69′, poi è Raspadori al 71′ a calare il tris, Retegui firma la doppietta all’89’, il quinto gol porta la firma di Bastoni al 92′.

Kean: “Gattuso ci ha dato grinta”

“Era importante dare un impatto appena usciti dallo spogliatoio nel secondo tempo. Nel primo siamo stati un po’ timidi nel concludere, ma nel secondo abbiamo avuto più spazi. Mi sono trovato bene con Retegui, è un ottimo attaccante. Collaboriamo molto, speriamo di fare tante altre partite insieme. Gattuso ci ha dato grinta, quello che ci mancava. Lui ha molta più esperienza di noi, ci ha portato quello che ci mancava, speriamo di andare avanti così”. Così l’attaccante della Nazionale e della Fiorentina, Moise Kean, alla Rai dopo la vittoria dell’Italia per 5-0 contro l’Estonia nelle qualificazioni ai Mondiali. “Il pubblico di Bergamo? Quando gioca l’Italia siamo tutti uniti, è questo il bello di giocare con la Nazionale. Di sicuro questa vittoria ci darà più forza di andare avanti e fare ottime prestazioni nelle prossime partite”, ha concluso.

Retegui: “Tante emozioni e ricordi a Bergamo, in Nazionale continuare così”

“Qualche rimpianto di aver lasciato Bergamo e questo pubblico? Si, tanti ricordi ed emozioni qui a casa. Abbiamo dimostrato grande voglia, grande lavoro e che ci siamo e vogliamo lottare e continuare così”. Così l’attaccante azzurro, Mateo Retegui, ex attaccante dell’Atalanta alla Rai dopo il successo dell’Italia per 5-0 sull’Estonia con una sua doppietta. “E’ bello tornare a casa, sono stato benissimo, l’anno scorso abbiamo fatto una bellissima stagione. Qui in Nazionale abbiamo fatto una grandissima partita, giocando un grande calcio. Siamo pronti per la prossima partita. Kean? Bene, era la prima volta che giocavo insieme a Moise, abbiamo un bel gruppo. Dobbiamo continuare così”, ha concluso l’attaccante che ha scelto di giocare in Arabia Saudita.

Bastoni: “Siamo felici, energia di Gattuso contagiosa”

“Siamo felici, abbiamo lavorato tanto in questi giorni sia dal punto di vista fisico che morale, avevamo fame ed era quello che serviva stasera. Cosa può portare Gattuso? Una energia incredibile e contagiosa”. Così Alessandro Bastoni, difensore della Nazionale, alla Rai, dopo la vittoria degli azzurri per 5-0 sull’Estonia. “Bergamo è la mia seconda casa, è la seconda volta che gioco qui con la nazionale, sempre bello. Ora c’è Israele, Sappiamo cosa sta succedendo nel mondo e dobbiamo essere bravi a lasciare indietro quello che sta capitando nonostante dispiaccia molto”, ha aggiunto.

Italia-Estonia 5-0: il tabellino

Marcatori:

58′ Kean (I), 69′ Retegui (I), 71′ Raspadori (I), 89′ Retegui (I), 90’+2 Bastoni (I)

Italia (4-4-2):

Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco (67′ Cambiaso); Politano (76′ Orsolini), Barella, Tonali (76′ Locatelli), Zaccagni (67′ Raspadori); Kean (84′ Esposito), Retegui.

Ct: Gennaro Gattuso

Estonia (4-2-3-1):

Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi (80′ Tamm), Kuusk, Saliste; Palumets, Shein (80′ Soomets); Kristal (61′ Ainsalu), Kait, Sinyavskiy (67′ Saarma); Sappinen (80′ Anien)

Ct: Jürgen Henn

Ammoniti:

Kristal, Paskotsi, Anien (E); Bastoni (I)