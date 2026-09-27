Ucraina, Lavrov: "Nessuna intensione di entrare in guerra con l'Europa"

Nel corso di una conferenza stampa dopo il suo intervento all’Assemblea delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che la Russia “mantiene un dialogo regolare con l’amministrazione Trump in vari contesti”, definendolo “un segno di normalità”.

Il ministro ha ribadito la precedente dichiarazione del presidente russo Vladimir Putin, secondo cui la Russia “non ha alcuna intenzione di entrare in guerra con l’Europa”: si tratterebbe di “una sciocchezza”. Lavrov ha inoltre affermato che il Cremlino dispone di canali di comunicazione riservati con i paesi dell’UE e la NATO, aggiungendo che questi non vengono resi pubblici. Mosca, ha concluso, è pronta a tornare agli accordi raggiunti un anno fa ad Anchorage.