Italia, Mancini lascia 10 calciatori a Coverciano: niente trasferta in Turchia

La Nazionale italiana vola in Turchia, dove domani sera affronterà i padroni di casa nel secondo match del girone di Nations League. Il calcio d’inizio è fissato alle 21.45 ora locale, le 20.45 in Italia, con la partita trasmessa in diretta su Rai 1. La sfida è in programma all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa rappresenta un nuovo appuntamento per gli Azzurri nel percorso della competizione internazionale. Mancini lascia a Coverciano dieci giocatori per gestire al meglio la preparazione dei prossimi impegni.

Italia-Turchia, dieci giocatori restano a Coverciano

In vista della trasferta in Turchia, il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di adottare una gestione differenziata del gruppo. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha spiegato che la scelta è stata presa con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista dei prossimi impegni, evitando di sottoporre l’intera rosa a un trasferimento impegnativo in Turchia. Per questo motivo, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, è stato predisposto un programma di allenamento specifico per dieci calciatori.

A rimanere in Italia saranno Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma.

Lo staff a disposizione dei giocatori a Coverciano

I dieci calciatori potranno allenarsi a Coverciano con una parte dello staff tecnico e performance della Nazionale. A seguirli saranno Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi, oltre ai componenti dello staff medico-fisioterapico. La decisione rientra nella gestione del gruppo in vista di un calendario che prevede altri impegni ravvicinati per gli Azzurri.

Dopo la Turchia, la sfida contro la Francia

La Nazionale dovrà infatti affrontare anche la Francia a Parigi e successivamente tornare a sfidare la Turchia a Bologna. Il programma predisposto dal commissario tecnico punta quindi a distribuire gli impegni della rosa e a consentire ai giocatori rimasti a Coverciano di proseguire la preparazione senza affrontare il viaggio verso Bursa.

La partita Turchia-Italia sarà dunque il prossimo appuntamento degli Azzurri in Nations League, con calcio d’inizio alle 20.45 italiane e diretta televisiva su Rai 1.