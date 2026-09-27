Sparatorie in Sudafrica, 27 morti tra Johannesburg e Città del Capo

Almeno 27 persone sono morte in due distinte sparatorie di massa avvenute in Sudafrica, nei pressi di Johannesburg e Città del Capo, a pochi giorni da un’altra strage nei pressi di Durban. Gli episodi, avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro, hanno coinvolto un bar nella township di Wedela, a sud-ovest di Johannesburg, e un negozio a Lwandle, nei pressi di Città del Capo. La polizia è alla ricerca dei responsabili: nessun arresto è stato effettuato finora.

Sparatoria a Wedela, 17 morti

Il primo episodio si è verificato sabato sera a Wedela, dove 17 persone sono state uccise all’interno di un bar. Secondo quanto riferito dal Servizio di Polizia sudafricano, alcuni sospetti armati di fucili AK-47 e pistole hanno aperto il fuoco contro le persone presenti nel locale. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica della sparatoria e individuare i responsabili. Al momento, secondo le autorità, non sono stati effettuati arresti.

Dieci vittime a Lwandle, vicino a Città del Capo

Un secondo attacco si è verificato intorno all’una di notte di domenica a Lwandle, località nei pressi di Città del Capo. In questo caso, la sparatoria è avvenuta all’interno di un negozio e ha provocato la morte di 10 persone, secondo quanto comunicato dalla polizia sudafricana. Anche per questo episodio non risultano arresti. Le autorità starebbero cercando più uomini armati, sulla base delle prime informazioni raccolte dagli investigatori.

Un’altra sparatoria pochi giorni fa a Durban

Le due stragi arrivano a pochi giorni da un’altra sparatoria di massa nei pressi di Durban, sulla costa orientale del Sudafrica. In quell’occasione, 11 persone sono state uccise durante una festa in casa. Tra le vittime c’era anche una donna incinta. La sequenza di episodi ha riportato l’attenzione sulla violenza armata in Sudafrica. Le indagini sulle ultime due sparatorie sono ancora in corso e le autorità stanno cercando di identificare e fermare i responsabili.