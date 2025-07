Mondiali 2026, da settembre la prima fase della vendita dei biglietti

La Fifa ha annunciato oggi che il periodo di presentazione delle iscrizioni per la prima estrazione dei biglietti per i Mondiali 2026 si aprirà mercoledì 10 settembre 2025. I tifosi sono invitati a visitare FIFA.com/tickets oggi stesso per registrare il loro interesse e creare un ID Fifa.

Infantino: “Cresce entusiasmo per Coppa del Mondo”

“Dopo l’incredibile successo della Coppa del Mondo per Club Fifa negli Stati Uniti, l’entusiasmo per la Coppa del Mondo Fifa 26 sta raggiungendo nuove vette”, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al mondo in Nord America, poiché Canada, Messico e Stati Uniti ospiteranno quello che sarà il più grande evento sportivo di sempre. Incoraggiamo i fan di tutto il mondo a prepararsi ad assicurarsi il loro posto: questi saranno i posti più ambiti dello sport mondiale”.

Mondiali 2026: quando prenderanno il via

Il torneo del 2026 prenderà il via giovedì 11 giugno 2026 a Città del Messico, con la finale che si svolgerà domenica 19 luglio 2026 a New York, nel New Jersey, che domenica scorsa ha ospitato la finale della Coppa del Mondo per club Fifa. La nuova competizione per club della Fifa ha riunito 32 delle migliori squadre di club del mondo e ha attirato quasi 2,5 milioni di tifosi in 11 città degli Stati Uniti, ponendo le basi per ciò che verrà nel 2026.

Mondiali 2026: attesi 6,5 milioni di tifosi

Con 6,5 milioni di tifosi attesi, l’edizione 2026 della Coppa del Mondo Fifa sarà la più grande Coppa del Mondo Fifa di sempre, composta da 48 squadre e 104 partite nei tre Paesi ospitanti. I tifosi, sottolinea la Fifa, dovrebbero iniziare a pianificare ora per essere presenti quando accadrà , “per far parte di questo storico torneo e della sua avvincente esperienza all’interno dello stadio”.

A causa dell’elevata domanda prevista, i biglietti per la Coppa del Mondo Fifa vengono rilasciati in più fasi. I fan dovrebbero visitare FIFA.com/tickets per registrare il loro interesse, se non l’hanno già fatto. Al momento della registrazione, i tifosi che non dispongono di un ID Fifa dovranno crearne uno. Questa registrazione garantisce che siano informati sulle date di emissione dei biglietti, sui passaggi successivi e sui processi. Il 10 settembre, i tifosi potranno utilizzare il loro ID Fifa per richiedere la prima possibilità di acquistare i biglietti.

Fasi distinte per la vendita dei biglietti

Ci saranno diverse fasi distinte di vendita dei biglietti dall’inizio della vendita il 10 settembre 2025, fino alla partita finale di domenica 19 luglio 2026. Ogni fase può differire nei processi di acquisto, nei metodi di pagamento e nei prodotti dei biglietti, e tutti i dettagli su ciascuna fase saranno rilasciati nei prossimi mesi. Il sorteggio finale della Coppa del Mondo Fifa 26 si svolgerà a dicembre, con le squadre assegnate a specifiche partite del calendario, comprese le sedi e gli orari d’inizio, poco dopo.

I tifosi possono già acquistare pacchetti di ospitalità, comprensivi di biglietti per le partite, presso FIFA.com/hospitality. Per i tifosi interessati a una squadra specifica, i pacchetti di ospitalità Follow My Team consentono ai fan di vedere la propria squadra in azione durante la fase a gironi e gli ottavi di finale, nel caso in cui la loro squadra si qualifichi.