Antonio Conte oggi in conferenza: “Napoli favorito per lo scudetto”. E lancia un nuovo slogan

Prima conferenza stampa di Antonio Conte nella nuova stagione del Napoli campione d’Italia. Il tecnico ha parlato oggi dal ritiro di Dimaro, dove gli azzurri hanno iniziato la preparazione. Le aspettative restano alte così come le ambizioni dell’allenatore, che non si è nascosto: “Noi abbiamo lo scudetto sulla maglia, e per definizione chi ha lo scudetto sulla maglia parte favorito o tra i favoriti. Non ci dobbiamo sottrarre per timore o nasconderci da questa responsabilità. Abbiamo fatto tanto per cucirci lo scudetto sulla maglia, l’annata deve essere stimolante e tutti dovremo essere molto stimolati a vedere come riusciremo a difendere questo scudetto”. “Noi -ha aggiunto- dobbiamo guardare noi stessi, non gli altri, facendo come l’anno scorso: pensare a migliorare e a crescere, poi è inevitabile che quando porti lo scudetto parti favorito, è una cosa naturale. Sappiamo che dopo il ciclo della Juve di nove anni negli ultimi cinque si sono succedute squadre diverse. Questo deve far capire le difficoltà”.

“De Bruyne ha voglia di mettersi in gioco”

Dopo il trionfo in campionato, il Napoli è stato protagonista assoluto anche sul mercato. Tanti gli innesti che vanno a rafforzare una rosa già competitiva, uno su tutti: “De Bruyne è un calciatore conosciuto, che ha già raggiunto livelli altissimi nella sua carriera. Ha 34 anni, ha ancora tanto da dare al calcio. Lui ha voglia di mettersi in gioco, alla fine giocare in Italia penso sia sempre un piacere”, ha detto Conte parlando del talento belga arrivato dal Manchester City. “E’ un calciatore che non ha bisogno di presentazione, volevamo alzar la qualità della rosa, parliamo di un centrocampista che per tanti anni è stato tra i più forti al mondo – ha aggiunto – Viene da noi per una nuova sfida però si è già calato molto bene nella realtà. Siamo contenti di averlo con noi, in un processo di costruzione”.

Parla McTominay: “Scudetto momento più bello della mia carriera”

Un altro centrocampista, Scott McTominay, ha già conquistato l’affetto dei tifosi del Napoli con una stagione super. Anche lo scozzese oggi ha parlato dal ritiro della squadra a Dimaro, ricordando la cavalcata del Napoli fino allo scudetto: “Napoli-Cagliari è stato il momento più bello della mia carriera: non potevo sognare di meglio. Ho fatto un’intervista quattro mesi fa e ho detto ai napoletani che avrei voluto portare loro il campionato ed attraverso il duro lavoro l’abbiamo fatto. Il gol è stato importantissimo, ma ora dobbiamo concentrarsi su una nuova stagione e dobbiamo ripeterci. Le grandi squadre e i grandi giocatori sono sempre più affamati ed io farò del mio meglio per questa squadra. Abbiamo un sacco di partite quest’anno ed un grande gruppo”, ha sottolineato McTominay raccontandosi a Radio Crc.

“Ambientarmi in Serie A è stato reso molto semplice da mister Conte e dai miei compagni di squadra che sono stati fantastici con me dal primo momento in cui sono arrivato. Io volevo solo lavorare il più possibile, mettermi in forma il più possibile e mostrare le mie qualità in campo. Non è un discorso solo per la passata stagione, ma vale anche per quella che è iniziata ora: nuovo capitolo, nuovi giocatori e non vedo l’ora – ha proseguito lo scozzese – La festa con il bus scoperto? E’ stato bellissimo, non mi aspettavo nulla del genere: tutto quel supporto è stato incredibile, ad essere onesti. Io e Billy ci siamo seduti a casa mia dopo, abbiamo tirato un sospiro e detto ‘Wow’. Il merito dello scudetto è della squadra, del tecnico, ovviamente, ma soprattutto dei tifosi: sono stati il dodicesimo uomo per tutta la stagione, erano lì nella buona e nella cattiva sorte. Anche quando abbiamo avuto momenti difficili ci hanno aiutato”. “Ora -ha concluso- è il momento di lavorare duramente: sarà una stagione lunga con tante partite e questa fase iniziale è fondamentale, anche per creare la chimica tra di noi”.

Visite mediche per Beukema, ufficiale Lucca

Sul fronte mercato, il Napoli resta protagonista. E’ di oggi l’ufficialità dell’acquisto di Lorenzo Lucca: l’attaccante arriva “in prestito con obbligo di riscatto dall’Udinese”, si legge in una nota del club campano. Lucca lascia Udine dopo aver collezionato 75 presenze con 23 gol. “Con la nostra maglia è cresciuto fino a diventare uno dei migliori attaccanti della Serie A tanto da conquistarsi, nell’ultimo anno, stabilmente un posto nella nazionale italiana – il saluto della società bianconera – Traguardo importante e prestigioso raggiunto grazie al percorso compiuto a Udine. A Lorenzo il ringraziamento per l’attaccamento e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. Grazie Lorenzo”.

Anche Sam Beukema è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Napoli. Il difensore, proveniente dal Bologna, è arrivato questa mattina a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club campano. Il calciatore olandese dovrebbe firmare un contratto fino al giugno 2030.

“A parte De Bruyne gli altri sono ragazzi in cui abbiamo visto del valore, vengono per cercare di strutturare il Napoli non solo per il presente ma anche per il futuro. Diamo loro tempo di ambientarsi”, ha detto Conte a proposito dei nuovi acquisti. “Sono giocatori che noi consideriamo bravi, che dovranno stare tanti anni al Napoli e dovranno continuare a migliorare – ha aggiunto – io dovrò essere bravo a cercare di migliorare chi arriva. C’è tanto lavoro da fare però siamo pronti. Da giugno abbiamo sposato una visione che non guarda solo al presente, ma soprattutto al futuro”.

“Il nuovo slogan? Amma faticà again”

Conte ha anche ‘aggiornato’ lo slogan ‘Amma faticà’ coniato all’inizio della sua prima stagione sulla panchina del Napoli: “Quale slogan per quest’anno dopo ‘amma faticà? Amma faticà again, questo può andar bene a livello europeo visto che torniamo in Europa. Se vogliamo restare sul napoletano possiamo fare ‘amma faticà ma chiù assai’. Rimaniamo sempre in tema, l’anno prossimo avremo tante competizioni: la nuova Champions, la Supercoppa in Arabia, la Coppa Italia. Ci siamo attrezzando per competere”.