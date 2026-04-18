Kiev, uomo apre il fuoco sulla folla: 5 morti. Zelensky: “Neutralizzato l’aggressore”

Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev. “Al momento, sono state confermate 5 vittime” nella sparatoria. È quanto fa sapere in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari”, aggiunge, “dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale per ferite e traumi. Tutte stanno ricevendo le cure necessarie”.

L’aggressore, armato di mitragliatrice, si è poi barricato in un supermercato Walmart, al cui interno si trovavano diverse persone. Le forze dell’ordine hanno circondato l’area.

Zelensky: “Neutralizzato uomo armato, salvi 4 ostaggi”

“Il ministro degli Affari interni ucraino Ihor Klymenko ha appena riferito che l’aggressore che a Kiev ha aperto il fuoco contro dei civili è stato neutralizzato“. È quanto fa sapere in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Quattro ostaggi sono stati liberati” dal supermercato dove l’uomo armato si era barricato, ha aggiunto Zelensky. “Ci aspettiamo un’indagine rapida. Gli investigatori della Polizia Nazionale e del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina sono al lavoro. Ho incaricato il ministro degli Affari Interni e il Capo della Polizia Nazionale dell’Ucraina di rendere pubbliche tutte le informazioni verificate relative a questo caso”, conclude il leader ucraino.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko has just reported that the attacker in Kyiv who opened fire on civilians has been eliminated. All the circumstances are being established. At present, 5 people have been confirmed killed. My condolences to the families and… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026

L’uomo che ha aperto il fuoco era originario di Mosca

L’uomo che ha aperto il fuoco sulla folla a Kiev per poi barricarsi in un supermercato, prima di essere ucciso dalla polizia, era un 58enne, originario di Mosca. Lo affermano il procuratore generale dell’Ucraina Ruslan Kravchenko e il ministro degli Affari Interni ucraino Ihor Klymenko. Secondo Kravchenko, mentre era in corso la sparatoria, un incendio è scoppiato nell’appartamento in cui era domiciliato l’uomo che ha ucciso 4 persone per strada e una nel supermercato. Lo riporta Rbc Ucraina.

Ministro Interni: “L’aggressore aveva arma detenuta legalmente”

Parlando con i giornalisti sul posto, il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko non ha avanzato ipotesi sul motivo per cui un uomo ha aperto il fuoco sulla folla a Kiev per poi barricarsi in un supermercato, prima di essere ucciso dalla polizia. I negoziatori della polizia hanno parlato con lui per circa 40 minuti. “Abbiamo cercato di persuaderlo, sapendo che probabilmente all’interno c’era una persona ferita. Abbiamo persino offerto di portare dei lacci emostatici per fermare l’emorragia, ma lui non ha risposto”, ha raccontato Klymenko, “di conseguenza, è stato dato l’ordine di neutralizzarlo”. Il ministro ucraino, che indossava un giubbotto antiproiettile, ha detto che l’uomo era in possesso di una carabina, legalmente registrata. “Inoltre, nel dicembre dello scorso anno, il 2025, si era rivolto alle autorità competenti per far testare l’arma in vista della scadenza del permesso. Aveva fornito un certificato medico. Aveva anche presentato una domanda per rinnovare il permesso per l’arma. Questo è tutto ciò che possiamo dire per ora“, ha riferito, precisando che le indagini determineranno quale istituzione medica abbia rilasciato il certificato.