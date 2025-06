Il calciatore belga a Villa Stuart per i controlli di rito. Tripudio dei tifosi azzurri

Decine di tifosi del Napoli in tripudio hanno accolto Kevin De Bruyne, già annunciato nelle scorse settimane dal patron De Laurentiis, al suo arrivo a Villa Stuart, a Roma, dove ha svolto le visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore del club partenopeo. Il belga è sbarcato questa mattina nella Capitale, all’aeroporto di Fiumicino, poi si è diretto nella nota clinica di Monte Mario, dove si è sottoposto ai test medici di rito.

Kevin De Bruyne: chi è, carriera e statistiche del Fenomeno Belga

Kevin De Bruyne è uno dei centrocampisti più forti e completi della sua generazione. Dotato di una visione di gioco fuori dal comune, capacità di passaggio millimetrica e un tiro potente, il fuoriclasse belga è diventato una figura chiave del Manchester City e della Nazionale belga.

Chi è Kevin De Bruyne?

Nato il 28 giugno 1991 a Drongen, in Belgio, Kevin De Bruyne ha mostrato sin da giovane un talento cristallino. Cresciuto calcisticamente nel Gent è poi passato al settore giovanile del Genk, con cui ha fatto il suo debutto tra i professionisti nel 2008. La sua carriera ha poi spiccato il volo grazie a esperienze in club di alto livello come Chelsea, Werder Brema, Wolfsburg e infine Manchester City, dove ha raggiunto la consacrazione mondiale.

Carriera di Kevin De Bruyne

Genk (2008–2012)

Esordio in prima squadra nel 2008

Vince il campionato belga (Jupiler Pro League) nel 2010-11

Si afferma come uno dei migliori giovani talenti del Belgio

Chelsea e Werder Brema (2012–2014)

Acquistato dal Chelsea nel 2012, ma fatica a trovare spazio

Viene ceduto in prestito al Werder Brema, dove mostra tutto il suo valore nella Bundesliga

Wolfsburg (2014–2015)

Esplosione definitiva in Germania

Vince la DFB-Pokal (Coppa di Germania) e la Supercoppa tedesca

Nominato Giocatore dell’anno in Germania nel 2015

Manchester City (2015–oggi)

Trasferito al Manchester City per circa 76 milioni di euro

Pilastro del centrocampo sotto la guida di Pep Guardiola

Vanta numerosi trofei, tra cui: 6 Premier League (fino al 2024) 2 FA Cup 5 Carabao Cup 1 Champions League (2022-23) 1 Supercoppa UEFA 1 Coppa del Mondo per club



Statistiche di Kevin De Bruyne (aggiornate al 2025)

Presenze con il Manchester City: 421 presenze tra tutte le competizioni

Gol con il Manchester City: 108 reti

Assist in carriera: 261 assist in tutte le competizioni con le varie maglie indossate

Presenze con la Nazionale belga: 111 partite

Gol con il Belgio: 31 reti

Stile di Gioco e Caratteristiche Tecniche

Kevin De Bruyne è noto per:

Passaggi chiave millimetrici

Visione di gioco superiore alla media

Tiri da fuori area precisi e potenti

Capacità di giocare sia da trequartista, sia da centrocampista centrale o esterno

La sua versatilità lo rende fondamentale in qualsiasi sistema tattico moderno.

