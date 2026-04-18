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sabato 18 aprile 2026

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Angola, bagno di folla per Papa Leone che attraversa Luanda sulla papamobile

LaPresse
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Fedeli hanno affollato le strade di Luanda per accogliere Papa Leone XIV che ha attraversato le vie della città dell’Angola in papamobile per incontrare il presidente Joao Lourenço. Il pontefice è arrivato sabato in Angola, sperando di portare un messaggio di gioia e di incoraggiamento al suo popolo sofferente, mentre apriva la terza tappa del suo viaggio in quattro nazioni attraverso l’Africa. L’aereo di Leone è atterrato all’aeroporto internazionale di Luanda dopo il volo da Yaounde, Camerun, dove ha celebrato una messa mattutina davanti a circa 200.000 persone.