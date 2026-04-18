Angola, bagno di folla per Papa Leone che attraversa Luanda sulla papamobile

Fedeli hanno affollato le strade di Luanda per accogliere Papa Leone XIV che ha attraversato le vie della città dell’Angola in papamobile per incontrare il presidente Joao Lourenço. Il pontefice è arrivato sabato in Angola, sperando di portare un messaggio di gioia e di incoraggiamento al suo popolo sofferente, mentre apriva la terza tappa del suo viaggio in quattro nazioni attraverso l’Africa. L’aereo di Leone è atterrato all’aeroporto internazionale di Luanda dopo il volo da Yaounde, Camerun, dove ha celebrato una messa mattutina davanti a circa 200.000 persone.