Milano, tensione tra manifestanti e polizia al corteo anti-patrioti: usati idranti

Tensione a Milano, in via Borgogna, durante il corteo organizzato in protesta contro il “Remigration summit” promosso dalla Lega e da movimenti dell’area dei cosiddetti patrioti. La manifestazione, partita nel primo pomeriggio, ha visto la partecipazione di diverse centinaia di persone e si è svolta inizialmente in maniera pacifica, prima che la situazione degenerasse in scontri con le forze dell’ordine. Alcuni gruppi di manifestanti avrebbero lanciato petardi, bottiglie di vetro e fumogeni in direzione degli agenti schierati a presidio della zona, creando momenti di forte tensione e disordine. Le forze dell’ordine hanno risposto con l’utilizzo di idranti e lacrimogeni nel tentativo di disperdere i facinorosi e ristabilire la calma. La situazione è rimasta critica per diversi minuti, con l’area interessata transennata e presidiata da numerose camionette della polizia. Non si escludono feriti, mentre sono in corso accertamenti per identificare i responsabili degli episodi di violenza. Il traffico nella zona ha subito pesanti ripercussioni, con deviazioni e rallentamenti lungo le strade limitrofe.