Asti, uccide la ex e il suo nuovo compagno, poi si suicida

Duplice omicidio e un suicidio a Cossombrato, in provincia di Asti. A quanto si apprende un uomo di 59 anni, Astrit Koni, avrebbe ucciso la ex, Dritta Mecollari di 55 anni, e poi il nuovo compagno della donna, Bardhok Gega, 57enne. L’uomo dopo aver compiuto il gesto si sarebbe suicidato. I tre erano di origine albanese.

Sui corpi, ritrovati nella mattinata di oggi, sarebbero stati rinvenuti segni riconducibili all’uso di un’arma da taglio. Gli investigatori del Comando Provinciale Carabinieri di Asti, in collaborazione con quelli della Compagnia Carabinieri di Villanova d’Asti e coordinati dall’Autorità Giudiziaria competente, hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare responsabilità.

59enne lascia biglietto scuse per suicidio

Ha lasciato un biglietto di scuse Astrit Koni, 59enne che si è suicidato a Cossombrato, in provincia di Asti. L’uomo secondo una prima ricostruzione prima di compiere il gesto ha ucciso la sua ex e il nuovo compagno della donna.