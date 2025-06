La dedica social del Capo Delegazione azzurro all'ex ct

Con una lettera pubblicata sui social, Gianluigi Buffon ha voluto salutare l’ex ct della Nazionale Luciano Spalletti, esonerato dal presidente della Figc Gabriele Gravina dopo il pesante ko contro la Norvegia a Oslo. Sulla panchina azzurra siederà Gennaro Gattuso, compagno di Nazionale dello stesso Buffon nella spedizione mondiale del 2006, e l’ex portiere ha voluto dedicare un pensiero all’allenatore uscente.

L’addio di Spalletti dopo la sconfitta in Norvegia

Il 3-0 subito dalla Nazionale a Oslo, contro i padroni di casa guidati da Haaland, ha rappresentato la fine dell’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, iniziata il 18 agosto 2023 dopo le dimissioni di Roberto Mancini. Nella prima partita del girone di qualificazione al Mondiale 2026, gli Azzurri hanno mostrato tutti i propri limiti contro un avversario di rango inferiore, dal punto di vista della storia e del palmares. Un addio tormentato, quello di Spalletti, culminato in una conferenza stampa diventata celebre, durante la quale l’allenatore ha annunciato il proprio esonero, dopo il colloquio avuto con il presidente della Figc Gabriele Gravina. Una conferenza conclusa quasi in lacrime, da parte dell’ex ct, che sarebbe comunque andato in panchina contro la Moldova. Dopo lunghe consultazioni, che hanno visto anche il rifiuto di Claudio Ranieri, già impegnato come dirigente della Roma, la Figc ha deciso di ingaggiare Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Nazionale, supportato da uno staff composto da ex campioni azzurri quali Bonucci, Barzagli e Zambrotta. L’ex centrocampista del Milan sarà presentato ufficialmente giovedì 19 giugno 2025 all’hotel Parco dei Principi di Roma.

La lettera di Buffon a Spalletti

“Caro Luciano,

ho scelto di aspettare qualche giorno per evitare di scrivere a caldo, ma ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale. Hai affrontato questa sfida con passione, competenza e grande senso di responsabilità, in un momento delicato per il calcio italiano. Senza mai perdere di vista la tua visione e l’umanità che ti ha da sempre accompagnato. Abbiamo condiviso momenti belli e altri più difficili, ma sempre con il massimo rispetto e la consapevolezza di essere al servizio di una missione che va oltre il campo, e una maglia che rappresenta la nostra Italia.

Un grande in bocca al lupo per il tuo futuro, umano e professionale”.

Gianluigi Buffon, il ruolo in Nazionale

Campione del mondo con l’Italia nel 2006 e portiere leggendario, prima con il Parma e poi con la Juventus, con una breve parentesi al Psg, Gianluigi Buffon si è ritirato dall’attività nel 2018, dopo la sua ultima stagione in serie B proprio con la squadra gialloblù. Dal 2023, Buffon ricopre il ruolo di Capo Delegazione della Nazionale. E’ lo stesso sito ufficiale della Figc a spiegare in cosa consiste il compito del Capo Delegazione azzurro:

Il Capo Delegazione di una Nazionale è la figura che, in ogni Squadra Azzurra, rappresenta il Presidente federale, al quale spetta la nomina relativa, e la FIGC nelle occasioni ufficiali.

Ha inoltre il compito di:

trasferire allo staff ed ai calciatori e far rispettare loro le norme di comportamento, il rispetto dei principi e dei valori enunciati nello Statuto federale.

allo e le enunciati nello Statuto federale. promuovere l’identità e la storia della Maglia Azzurra

supportare i tecnici e la delegazione nella gestione complessiva delle attività non riferite alla parte tecnica.

