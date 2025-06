Il mister cacciato dopo il pessimo risultato della nazionale contro la Norvegia. Sarà in panchina con la Moldavia poi risolverà il contratto

Luciano Spalletti annuncia in conferenza stampa alle 15 che è stato esonerato su volere di Gravina dopo i risultati di Norvegia-Italia. Lo ha detto durante la conferenza stampa pre match per Italia-Moldavia che si gioca domani. “Ieri sera col presidente Gravina abbiamo parlato un bel po’ e mi ha comunicato che sarò sollevato da ct della nazionale. Sono dispiaciuto, non avevo nessuna intenzione di mollare”.

“Questo ruolo l’ho sempre interpretato come servizio alla patria e devo agevolare in ogni modo la nazionale. Farò la risoluzione del contratto” ha aggiunto Spalletti.

“Ero convinto che sicuramente sarei arrivato ai mondiali. I nostri sono calciatori forti e spero che già domani sera lo facciano vedere”, ha detto Spalletti. “Con questi risultati ho creato problemi al movimento. Sono deluso di me stesso“. “Fondamentale domani giocare una partita degna della maglia che indossiamo” ha detto ancora parlando al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri sono rientrati dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia a Oslo e dove stanno preparando la partita di domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Moldavia, secondo impegno del girone di qualificazione al prossimo campionato mondiale.

“Credo di aver trovato feeling con tutti – ha proseguito – All’inizio ho fatto alcuni discorsi sull’appartenenza alla nazionale. Per come sono fatto, forse ho lisciato troppo, andando verso gli abbracci e la comprensione”. “Non voglio chiudere con la figura che abbiamo fatto a Oslo, voglio chiudere con una bella vittoria. Troppe volte ci è successo di crederci più forti degli altri e poi non dimostrare questa superiorità”.

“Quando ho parlato coi dirigenti di club che conosco ho sempre avuto il massimo della comprensione. Non ho mai avuto problemi coi club” ha spiegato ancora l’ormai ex ct. “Da un punto di vista mio, essendo sempre stato uno che ha lavorato nei club – ha aggiunto – ho pensato di non fargli troppo male. Questa precauzione, il fatto di mandare via tutti i giocatori al minimo dubbio, era proprio per incentivare questa collaborazione. Per non mettersi nella condizione di disturbare le convocazioni e la rosa di una squadra. Se uno ha un problemino viene, si guarda… Poi se ce lo dice il medico ci si fida del medico anche senza guardarlo. Poi se qualcuno lo usa come escamotage, dal punto di vista mio sarebbe meglio non venisse più. Per il resto ci si fida e si creano rapporti sulla fiducia che sono fondamentali”.

Cosa aveva detto Gravina su Spalletti poco prima della conferenza stampa

Gabriele Gravina a due giorni dal brutto ko della nazionale italiana in Norvegia nel match, che ha aperto le nostre qualificazioni ai Mondiali del 2026, ha difeso Luciano Spalletti ma non ha escluso un esonero del ct. “Mi hanno dato fastidio gli attacchi di alcuni soggetti. Sono attacchi inutili e di persone che aspettano questi momenti per farli. Mi ha infastidito anche una falsa informazioni di quelli che sono i temi reali. Gli attacchi che sta subendo Spalletti sono immeritati. L’ho trovato molto combattivo. Da subito dopo la partita ha indossato l’elmetto e l’armatura. Stiamo parlando in queste ore con Luciano. Dobbiamo trovare la soluzione per il miglior rilancio in vista di domani sera. Dopo ci sarà tempo per fare le valutazioni. Il rilancio sarà con Spalletti? No questo non posso dirlo, stiamo parlando e ragionando“, ha spiegato il presidente della Figc, intervenuto al Festival della Serie A a Parma.

Poi Gravina ha aggiunto: “Luciano non mollerà? Non posso dirlo, dobbiamo trovare la miglior soluzione per rilanciarci da domani sera poi faremo delle riflessioni per arrivare al meglio nelle altre partite, giocarle con il coltello tra i denti. Non c’è un appuntamento martedì, c’è un contatto continuo, parleremo anche oggi”. “Lui è molto attento e responsabile, vediamo che verrà fuori. Ranieri? Gli mando un grande abbraccio, non è il momento dei nomi ma di guardare in faccia la realtà e rispettare il nostro attuale ct”, ha spiegato ancora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata