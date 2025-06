Il tecnico sarà presentato giovedì 19 giugno all'Hotel Parco dei Principi a Roma

Gennaro Gattuso è il nuovo Ct della Nazionale. E’ arrivato il comunicato ufficiale con cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica “di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma“. Il presidente federale Gabriele Gravina ha motivato così la sua scelta. “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale”.

Gennaro Gattuso is the new First Team Head Coach 🇮🇹

Welcome back, Rino 👊#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/H6oQZWJcca — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) June 15, 2025

“Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”, ha aggiunto. Dopo il burrascoso addio di Luciano Spalletti, all’indomani della sconfitta in Norvegia, toccherà quindi all’ex giocatore del Milan, campione del mondo nel 2006, provare a riportare la Nazionale ai Mondiali.

Il post di auguri del Milan

Subito dopo l’ufficialità, il Milan ha voluto fare i suoi personali auguri a un’ex bandiera come Gattuso. Il club rossonero ha postato una foto dell’ex calciatore – ed ex allenatore del Milan – con la didascalia “L’Italia chiamò” e l’incoraggiamento “Vai Rino!”

