La squadra di Thiago Motta sale al sesto posto a 31 punti

La Juventus ha vinto 2-1 a Monza nel posticipo domenicale di Serie A, match disputato nella città lombarda e valido per la 17esima giornata del massimo campionato. Tutti i gol nel primo tempo: vantaggio bianconero di McKennie al 14esimo, pareggio per il Monza di Birindelli al 22esimo, poi il nuovo sorpasso Juve al 39esimo con Nico Gonzalez. Grazie a questo risultato la squadra di Thiago Motta sale al sesto posto a 31 punti, mentre il Monza resta in solitaria all’ultimo posto a 10 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata