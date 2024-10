A breve i club presenteranno le manifestazioni di interesse. Abodi a LaPresse: "Punto di svolta che sarà utile anche alla città"

Potenziali nuovi sviluppi nella vicenda del potenziale nuovo stadio di Inter e Milan. Questa mattina, martedì, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme a una delegazione di Inter e Milan – rappresentate dai dirigenti e dalle proprietà dei Club, Oaktree Capital e Redbird Capital Partners – e alla soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, Emanuela Carpani, sono stati ricevuti dal ministro della Cultura Alessandro Giuli a Roma in presenza anche del ministro dello Sport Andrea Abodi. Lo comunica Palazzo Marino in un comunicato. Secondo quanto riferisce il Comune, durante l’incontro “è stata presentata ai Ministri l’ipotesi di costruzione del nuovo stadio di Milano a San Siro, di sviluppo delle aree circostanti, unitamente alle linee guida della rifunzionalizzazione dello stadio Meazza, già condivise con la soprintendente Carpani”. Da parte di tutti gli interlocutori “c’è stato apprezzamento e soddisfazione. A breve i Club procederanno alla presentazione della manifestazione di interesse utile alla prosecuzione del procedimento. Nel frattempo, si attende la perizia dell’Agenzia delle Entrate per avere il quadro necessario per una valutazione complessiva”, si legge nella nota.

Abodi: “Oggi punto di svolta che sarà utile anche a città”

“Tutti molto soddisfatti, un punto di svolta che sarà utile anche oltre Milano. La collaborazione pubblico-privata e tra le istituzioni produce quasi sempre buoni frutti, nell’interesse di tutti”, ha detto a LaPresse il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, dopo aver partecipato all’incontro per il nuovo stadio.

