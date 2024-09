Il sindaco di Milano al termine dell’incontro a Palazzo Marino con Milan e Inter

“L’accordo e l’unità di intenti delle due squadre sono molto forti ed è una cosa positiva. Le due società hanno fatto lunghe analisi di fattibilità tecnico ed economica rispetto all’ipotesi di ristrutturare San Siro, partendo dal progetto di WeBuild ma cercando di verificare l’ipotesi realistica di ristrutturazione. Dopo lunghe analisi sono arrivate alla conclusione che non è ristrutturabile, o perlomeno a costi accessibili, e che quindi non considerano l’ipotesi San Siro come si era pensato negli ultimi mesi, fattibile. La loro proposta é di tornare sull’idea di un nuovo stadio nell’area di San Siro”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine dell’incontro a Palazzo Marino con Giorgio Furlani ad del Milan, l’ad corporate dell’Inter Alessandro Antonello e Katherine Ralph del fondo Oaktree.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata