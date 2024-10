Gli Azzurri sono rimasti in dieci al 40': Pellegrini è stato espulso per una entrata pericolosa su Theate

L’Italia pareggia 2-2 contro il Belgio nella gara valida per la terza giornata di Nations League. All’Olimpico di Roma, Azzuri in vantaggio con Cambiaso al 1’e raddoppio di Retegui. De Cuyper accorcia le distanze al 42′ su calcio di punizione dopo il cartellino rosso di Pellegrini espulso per una entrata pericolosa su Theate. Al 6′ pareggio di Trossard.

