Nessuna dichiarazione da parte del vicepresidente Javier Zanetti. Perquisita abitazione del rapper Emis Killa

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del terremoto giudiziario che ha portato agli arresti dei capi ultras di Inter e Milan. “Se siamo tranquilli? Sicuramente sì”, ha detto il dirigente nerazzurro al suo arrivo in un ristorante del centro di Milano per l’incontro con la dirigenza dello Stella Rossa in vista del match di Champions League di questa sera. Poco prima dell’arrivo di Marotta era arrivato anche il vicepresidente Javier Zanetti senza rilasciare dichiarazioni.

Dell’inchiesta ha parlato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, dichiarando che “è una situazione che va raddrizzata rapidamente perché era nell’aria che c’era qualcosa che non andava”. Nelle ultime ore sono arrivate anche le parole del capo della Nord, Andrea Beretta: “Con la società c’era un rapporto trasparente, erano a conoscenza delle problematiche, si interfacciavano, anche sulla questione biglietti”. Questa in sostanza, la sintesi che il capo ultras dell’Inter arrestato ieri nell’inchiesta della Procura di Milano che ha azzerato i direttivi delle Curve milanesi (è accusato anche dell’omicidio del ‘ndranghetista Antonio Bellocco avvenuto il 4 settembre a Cernusco sul Naviglio nel primo filone d’indagine).

Beretta comparirà domani mattina alle 10 per il primo interrogatorio di garanzia in carcere a San Vittore davanti al gip di Milano, Domenico Santoro. All’avvocato Mirko Perlino avrebbe parlato di rapporti trasparenti con “gli addetti alla sicurezza” di San Siro e gli SLO, le figure preposte dai club ai rapporti con i tifosi, previsti dalla Uefa. Rispetto all’accusa più pesante di aver agevolato la cosca ndranghetista dei Bellocco, ha negato rapporti diretti con esponenti di famiglie calabresi. “Si interfacciava soltanto con Marco Ferdico”, dichiara il legale con riferimento all’altro capo ultras arrestato e che si sarebbe adoperato per far arrivare a Milano Antonio Bellocco, rampollo della ‘ndrina di Rosarno in Calabria, trovandogli una sistemazione e facendolo entrare negli affari della Curva.

