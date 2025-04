Nella 31esima, non saranno in panchina gli allenatori delle due contendenti per lo scudetto

Non saranno in panchina nella 31esima giornata di Serie A gli allenatori delle due contendenti per lo scudetto: Simone Inzaghi e Antonio Conte, i tecnici di Inter e Napoli, sono infatti stati squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo, nella sua decisione del 1 aprile.

Squalifica Inzaghi, le motivazioni

Inflitti i provvedimenti di una squalifica per una giornata effettiva di gara, ammonizione con diffida e ammenda di € 5.000,00 nei confronti di Simone Inzaghi, espulso contro l’Udinese per avere “al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione”.

Squalifica Conte, le motivazioni

Una squalifica da una giornata anche per Antonio Conte, che nella partita tra Napoli e Milan vinta per 2-1 dai partenopei domenica è stato ammonito per proteste ed era diffidato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata