Roma, 1 apr. (LaPresse) – Il giudice del tribunale civile di Roma della sezione famiglia, Simona Rossi, ha ascoltato in aula, nell’ambito della causa di divorzio tra l’ex capitano della As Roma, Francesco Totti e la ex moglie, la showgirl Ilary Blasi, il personal trainer, Cristiano Iovino. Quest’ultimo, citato come testimone dai legali di Totti, gli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci ha ammesso di aver avuto con Ilary Blasi una relazione nel 2020. Durante l’udienza, sono stati sentiti altri testimoni citati dagli avvocati della Blasi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata