Il sindaco di Milano: "È chiaro che è una situazione che va raddrizzata"

Il sindaco di Milano Beppe Sala parla per la prima volta dell’inchiesta che ha portato agli arresti dei capi ultras di Milan e Inter. “Molto male quello che è successo ma molto bene quello che sta facendo la Procura. È chiaro che è una situazione che va raddrizzata rapidamente perché era nell’aria che c’era qualcosa che non andava“, dice il primo cittadino a margine della presentazione del 10° Osservatorio Nazionale dello stile di vita sostenibile. “Queste indagini hanno portato a scoprire una serie di questioni che sono un problema per la nostra città e anche per il nostro Paese”.

