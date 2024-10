Le milanesi impegnate nel secondo turno della competizione europea

Trovare la prima vittoria in Europa per non ritrovarsi a inseguire le avversarie che si contendono un posto agli ottavi nella nuova Champions League che non ammette frenate. Milan e Inter vanno a caccia dei tre punti contro Bayer Leverkusen e Stella Rossa nella seconda giornata del girone unico di Champions: i rossoneri devono riscattare il ko interno contro il Liverpool, i nerazzurri, dopo il bel pareggio dell’esordio nella tana del Manchester City, hanno bisogno di una vittoria per confermare lo status di protagonista nell’Europa che conta. Di certo, almeno sulla carta, il compito più agevole dovrebbero averlo i ragazzi di Simone Inzaghi.

Inzaghi: “Stiamo lavorando e sono fiducioso”

La vittoria contro l’Udinese ha riportato il sereno dalle parti di Appiano Gentile, anche se i tanti gol subiti in questa fase della stagione restano un difetto da correggere. “Tutte le squadre hanno avuto delle difficoltà, tutte stanno cercando di migliorare e anche noi. Questa mattina abbiamo analizzato la partita di sabato, i gol presi, come ha detto de Vrij non si parla solo dei difensori ma di tutta la squadra, ma stiamo lavorando e sono fiducioso – ha evidenziato il tecnico campione d’Italia – Vincere è difficile, rivincere è ancora più difficile. “L’anno scorso dopo le prime due partite si potevano fare dei piccoli bilanci, ora è un po’ tutti contro tutti con partite e difficoltà in più, il nostro non è un calendario semplicissimo ma dovremo essere bravi partita per partita”. In vista del match di San Siro sono tanti i dubbi di formazione da sciogliere in casa nerazzurra, soprattutto in attacco, dove tutte e quattro le punte a disposizione sono pronte a giocare dal 1′. Di certo c’è l’impiego di Zielinski e Dumfries.

Rossoneri in trasferta contro il Bayer di Xabi Alonso

Decisamente più complicata la trasferta in terra tedesca del Milan, che non può permettersi un’altra sconfitta dopo quella del debutto contro il Liverpool. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che finora in Bundesliga ha raccolto dieci punti in cinque partite, è un avversario tosto ma al tempo stesso ideale per misurare la crescita dei ragazzi di Fonseca, che hanno svoltato tatticamente e mentalmente dopo la vittoria nel derby. “Non penso di cambiare, penso che sarà una partita simile a quella con il Liverpool ma dobbiamo dare continuità a ciò che abbiamo fatto. Difensivamente la squadra è cresciuta, è un bel test per vedere la nostra capacità difensive in questo momento – ha sottolineato il manager portoghese – Ai calciatori ho detto che per battere una squadra forte come il Leverkusen dobbiamo fare una partita difensivamente perfetta”. Il rischio però è che il Diavolo debba fare a meno di Morata, non al meglio dopo la partita con il Lecce. “È in dubbio e lo gestiremo – ha ammesso – Vediamo come starà domani, non vogliamo correre rischi”.

