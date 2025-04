L'attaccante del Manchester City si è fatto male alla caviglia sinistra, domenica scorsa, nella partita di FA Cup contro il Bournemouth

Erling Haaland fuori per 5-7 settimane a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. A dare la brutta notizia è stato Pep Guardiola, allenatore del Manchester City.

Le parole di Guardiola su Haaland

“I dottori mi hanno detto che per Haaland ci vorranno tra le cinque e le sette settimane, quindi spero che alla fine della stagione e della Coppa del Mondo possa essere disponibile“, ha dichiarato il tecnico spagnolo alla vigilia del match di Premier League contro il Leicester.

L’infortunio e i tempi di recupero

L’attaccante norvegese, nella partita di FA Cup di domenica scorsa contro il Bournemouth, ha lasciato il campo in stampelle per via di un infortunio alla caviglia sinistra. La nuova tempistica di recupero esclude il 24enne dalla semifinale di FA Cup contro il Nottingham Forest, in programma a fine aprile, e mette seriamente in dubbio la sua partecipazione alla finale, prevista per il 17 maggio, qualora il City dovesse qualificarsi.

L’ultimo giorno della Premier League, invece, cade il 20 maggio, data per la quale Haaland è sempre in dubbio. L’inizio della Coppa del Mondo per club a giugno (al via il 14) sembra essere l’obiettivo più realistico per un suo ritorno in campo. Probabile la sua assenza nella sfida contro l’Italia a Oslo in programma il 6 giugno, primo match degli Azzurri valido per le qualificazioni al Mondiale e gara già determinante per il girone.

