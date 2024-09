Il difensore rossonero ha incontrato i tifosi al Flagship store in via Dante a Milano

“Sono molto felice, ieri è stato un giorno molto bello. Ho ricevuto tanto affetto, sia da parte dei tifosi che dei compagni. Da oggi abbiamo iniziato a pensare al Lecce”. Così il difensore del Milan Matteo Gabbia, match winner nel derby, a margine di un incontro con i tifosi al Flagship store del Milan in via Dante a Milano. “L’esultanza è stata molto bella, i miei gol in precedenza non avevano mai portato una vittoria. Questo nel derby ha ripagato tutto, me lo sono goduto appieno e sentire il calore dei tifosi è stato speciale”, ha aggiunto ai microfoni di Sky. Per il Milan e per Gabbia con questa vittoria nel derby “nulla è cambiato”. Noi abbiamo sempre lavorato bene, dando il massimo. Ovviamente vogliamo che la stagione vada nel miglior modo possibile ma questo dipenderà da noi, da venerdì sera e dal resto della stagione” ha concluso.

