La proprietà della Roma prossima a sbarcare Oltremanica secondo Bloomberg

Mentre a Roma continua a essere particolarmente tesa la situazione dopo l’esonero di Daniele De Rossi con la proprietà pesantemente contestata dalla tifoseria giallorossa, la famiglia Friedkin “è vicina all’acquisizione” dell’Everton. Lo riporta ‘Bloomberg‘ sul proprio sito internet citando fonti “a conoscenza della situazione”. Gli attuali proprietari della Roma e il numero uno del club di Liverpool Farhad Moshiri “sono in una fase avanzata per concludere l’accordo”, che porrebbe fine a mesi di incertezza nella gestione dei Toffees, squadra attualmente ultima in Premier League con un punto raccolto in cinque partite di campionato

