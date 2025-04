L'ex capitano della Roma martedì sarà ospite degli Rb International Award, uno degli eventi sportivi più importanti in Russia

Francesco Totti è sbarcato a Mosca dove domani sarà ospite degli Rb International Award, uno degli eventi più importanti nel campo dello sport e delle scommesse nella Federazione Russa.

Per Totti una somma di denaro “a sei cifre”

Un video dell’arrivo di Totti in aeroporto è stato postato sui social dalla società organizzatrice della serata. Parlando nei giorni scorsi in un’intervista al portale specializzato sports.ru il Ceo di Bookmaker Rating, Asker Tkhalidzhokov, senza entrare nei dettagli aveva parlato di una somma di denaro “a sei cifre in euro” come costo dell’operazione. “Se è l’ambasciatore più costoso nella storia del premio? Penso di sì”, aveva aggiunto Thalidzhokov.

