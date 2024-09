Finisce dopo quattro giornate il percorso sulla panchina giallorossa. La società: "Decisione per interesse squadra"

L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. “La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione“, fa sapere il club in una nota, aggiungendo che seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra. Solo il 25 giugno scorso il club giallorosso aveva annunciato il rinnovo del contratto per l’ex Capitan Futuro fino al 2027.

Allegri il possibile sostituto di De Rossi

Quello di De Rossi è il primo esonero della stagione 2024/25 in Serie A. De Rossi, ex capitano della Roma, è stato assunto a gennaio per sostituire l’esonerato José Mourinho e ha impressionato così tanto durante la seconda metà della scorsa stagione che gli è stato concesso un prolungamento del contratto a giugno fino al 2026-27. Durante l’estate, però, qualcosa si è incrinato nei rapporti sia con la società che con la squadra. Non a caso si sono susseguiti rumors di scontri con i giocatori e voci di un possibile esonero. Un possibile sostituto di De Rossi potrebbe essere l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che è stato esonerato per il suo brutto sfogo verso gli arbitri nella finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico a maggio. L’ex allenatore del Milan Stefano Pioli, che secondo i rumors è vicino a firmare con l’Al-Nassr, il club saudita per cui gioca Cristiano Ronaldo, potrebbe essere un’altra opzione. Ma tutto è possibile, visto che i proprietari americani della Roma Dan e Ryan Friedkin hanno spesso preso decisioni sorprendenti.

