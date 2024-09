Le due squadre si sono riscaldate in un clima surreale, fischi per i giocatori

Curva Sud vuota in segno di protesta contro la società allo stadio Olimpico della Capitale a pochi minuti dall’inizio di Roma-Udinese, match della quinta giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si sono riscaldate in un clima surreale, fischi per i giocatori.

Prosegue, dunque, il caos in casa giallorossa dopo l’esonero di Daniele De Rossi da allenatore e le dimissioni dell’amministratrice delegata Lina Souloukou, che nelle scorse ore era stata messa sotto tutela delle forze dell’ordine.

