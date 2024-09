Il 19enne turco ha aperto il match con un gran gol e ha vinto il premio di Man of the Match

La soddisfazione di Kenan Yildiz in zona mista dopo la vittoria con la Juventus per 3-1 contro il Psv Eindhoven nella prima giornata di Champions League, match aperto proprio dal diciannovenne turco con un gran gol, che gli è valso il premio di Man of the Match assegnato dalla Uefa. “C’è molta emozione, questo gol è molto importante per me anche perché è il primo quest’anno. Sono molto contento anche per il gol ‘alla Del Piero, ho esultato con la sua linguaccia”, ha detto Yildiz ai cronisti. Che poi ha riflettuto sull’onore di indossare la maglia numero 10, che tra gli altri appartenne proprio a Del Piero: “È tutto per me, è un numero molto importante e sono molto contento di giocare con questo numero. Grazie a tutti i tifosi della Juventus, anche lo stadio ha fatto molto bene oggi”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata