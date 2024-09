L'unica rete degli olandesi, firmata Saibari, è arrivata al 93'

La Juventus ha battuto per 3-1 il Psv Eindhoven, nella prima giornata della fase campionato della nuova Champions League. La reti bianconere di Yildiz al 21′, di McKennie al 27′ e di Nico Gonzalez al 52′. Per gli olandesi a segno nel finale Saibari al 93′.

Nico Gonzalez: “Felice per il gol e la vittoria della Juve”

“Sono felice per il gol e per la grande partita. La squadra ha giocato bene, nel secondo tempo potevamo fare di più ma il risultato è positivo”. Così Nico Gonzalez commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Juventus contro il Psv in Champions League. “La squadra sa sempre cosa deve fare, dobbiamo continuare così sempre con il sorriso”, ha aggiunto. Sui suoi compagni di reparto. “Sono felice per Yildiz se lo merita, è un bravo ragazzo che si allena sempre forte. Mi dispiace per Vlahovic che si merita il gol, ma deve stare tranquillo perchè oggi non l’ha fatto ma alla prossima magari ci sta”, ha concluso.

Yildiz emozionato davanti a Del Piero: “Speravo in una grande partita”

“Sono un po’ nervoso. Stanotte ho dormito bene, speravo in una grande partita. In questa azione devo anche ringraziare Cambiaso, io ho visto lo spazio e ho segnato”. Così Kenan Yildiz commenta ai microfoni di Sky Sport il gol e la vittoria della Juve in Champions League contro il Psv. Per l’attaccante turco la sorpresa è la presenza del suo idolo Alex Del Piero in collegamento, che gli ha fatto anche i complimenti. A 19 anni Yildiz ha battuto il record proprio di Del Piero come giocatore più giovane della Juventus a segnare in Champions League. “Mille mille grazie”, ha replicato. Sulla sua posizione in campo, Yildiz ha detto: “A me piace giocare sia in mezzo che a sinistra, come preferisce il mister”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata