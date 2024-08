Il centrocampista belga arriva dal Milan in prestito. Percorso inverso per Tammy Abraham

(LaPresse) Via libera allo scambio tra Roma e Milan nell’ambito del quale Alexis Saelemaekers passa agli ordini di De Rossi, mentre Tammy Abraham si trasferirà da Fonseca. Il centrocampista belga è sbarcato in mattinata a Fiumicino per le visite mediche

