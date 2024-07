Lo storico ex difensore partenopeo a margine della presentazione del calendario della Serie A 2024/25

Diego Armando Maradona sarebbe felice di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli nella Serie A 2024/25. Parola di Ciro Ferrara, storico ex difensore partenopeo, che insieme a Maradona ha vinto gli scudetti 1986-87 e 1989-90. “A parte che si sono conosciuti in tempi passati, perché se non sbaglio Antonio Conte fece il suo primo gol in Serie A con il Lecce al Napoli, secondo me sarebbe assolutamente felice e contento perché, ripeto, è una scelta giusta quella di De Laurentis di scegliere un allenatore come Antonio dopo un anno veramente difficile. Antonio può darti quel qualcosa in più e riportare il Napoli dove merita di stare“, ha detto Ferrara a margine dell’evento di presentazione del calendario della Serie A Enilive 2024/25 a Roma. Ferrara, che nella sua carriera ha indossato e vinto scudetti anche con la maglia della Juventus, da compagno di squadra proprio di Antonio Conte, ha poi aggiunto: “Se chiamerò Conte prima di Juve-Napoli? No. Con Antonio siamo amici e parliamo spesso, però adesso che c’è il campionato va lasciato tranquillo. Parlare di calcio con Antonio però è sempre molto piacevole perché c’è tanto da imparare secondo me”. Infine qualche parola sulla partita Milan-Napoli, che sarà il 30 ottobre, giorno del compleanno di Maradona: “Milan Napoli soprattutto diversi anni fa ha rappresentato una sfida epica. Sapere che poi è il compleanno di Diego ovviamente questo aggiunge ulteriore emozione a quella che è una partita sicuramente importante. Però tutto sommato siamo ancora abbastanza all’inizio della stagione quindi è anche difficile poter capire quale sarà il percorso di queste due squadre”.

