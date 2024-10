I Giallorossi giocano alle 18:45 allo stadio Olimpico contro la Dinamo Kiev mentre i Biancocelesti affrontano il Twente in trasferta

La Roma scende in campo all’Olimpico contro la Dinamo Kiev per la terza giornata di Europa League. I Giallorossi giocano alle 18:45 e dovranno fare a meno del loro capitano Mancini che ha un po’ di febbre. “Qui c’è tutto per lavorare bene e per migliorare, dal mio punto di visto ci sono tante cose buone ma dobbiamo cambiare registro nella mentalità. Mi aspetto una voglia ancora maggiore, una cattiveria, per uscire da questa situazione. Ma a prescindere da chi è seduto qui”, “certi errori che abbiamo visto non sono più accettabili“, ha detto il tecnico Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia. “A me non manca niente, sento la fiducia della società. Posso attaccarmi alle scuse, come i giocatori, ma è da deboli. Noi dobbiamo arrivare alla partita e mangiarci gli avversari. Qui è tutto top, bisogna vincere le partite”, ha aggiunto l’allenatore.

Alle 21:00 , invece, tocca alla Lazio che affronta il Twente in trasferta. “C’è da prendere il positivo anche nella sconfitta con la Juve, una squadra che ha dimostrato di essere di spessore e in crescita”, ha detto ieri Luca Baroni. “Affrontiamo una squadra giovane, che gioca molto bene al calcio. Una partita complicata, serve una motivazione straordinaria per una gara di intensità, corsa, qualità e anche compattezza”, ha affermato ancora. “Più che rotazioni daremo delle opportunità ai ragazzi che considero comunque dei titolari“, ha detto il tecnico biancoceleste che tornando sul match di Torino ha detto che “quando cerchi di giocare un calcio offensivo occorre sacrificio, nella difficoltà abbiamo fatto una partita maiuscola in inferiorità numerica. Sarà una gara dove dobbiamo avere una grandissima concentrazione”. “L’obiettivo della Lazio è sempre fare bene, crescere in tutte le competizioni”.

