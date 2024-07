La Roma debutta a Cagliari, mentre la Lazio ospiterà il Venezia. La prima sfida per il nuovo Napoli di Conte sarà a Verona

Sorteggiato il calendario della Serie A 2024-25. Si inizia il 17 agosto con la prima giornata. I campioni d’Italia dell’Inter sfideranno il Genoa a Marassi, mentre esordi casalinghi per il Milan contro il Torino e per la Juventus contro il neopromosso Como.

La Roma debutta a Cagliari, mentre la Lazio ospiterà il Venezia. La prima sfida per il nuovo Napoli di Conte sarà a Verona. Esordio dell’Atalanta a Lecce. Completano il quadro Bologna-Udinese, Empoli-Monza e Parma-Fiorentina.

Alla 3/a Juve-Roma e Lazio-Milan

La sfida tra Juve e Roma si giocherà alla terza giornata di Serie A. Nella stessa giornata sono in programma Lazio-Milan e Inter-Atalanta.

Alla 5/a derby Milano e Juve-Napoli

Giornata importante la numero 5 della Serie 2024/2025. Il calendario ha infatti sorteggiato due big match. Il derby di Milano tra Inter e Milan e Juventus Napoli che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino.

Alla 12/a Inter-Napoli, Milan-Juve alla 13/a

Sarà Inter-Napoli la sfida di cartello della 12/a giornata del campionato di Serie A. Nella stessa giornata è in programma anche il derby di Torino. Alla 13/a invece ci saranno Milan-Juve e Napoli-Roma

Juve-Milan alla seconda di ritorno

Si giocherà alla seconda giornata di ritorno, a gennaio, la sfida tra Juventus e Milan. In quella giornata l’Inter ospiterà l’Empoli, il Napoli giocherà a Bergamo contro l’Atalanta.

Ritorno derby Milano alla 23/a

Milan-Inter derby di ritorno della Serie A 2024/2025, si giocherà alla 23/a giornata in programma il 2 febbraio. Nello stesso turno è prevista Roma-Napoli.

Juve-Inter alla 25/a

Juventus-Inter si giocherà alla 25/a giornata di Serie A in programma a metà febbraio. In questa stessa giornata ci sarà anche Lazio-Napoli.

Napoli-Inter alla 27/a

Napoli-Inter si giocherà alla 27/a giornata di Serie A in programma a inizio marzo. In questa stessa giornata si giocherà anche Milan-Lazio.

37/a si gioca lungo l’asse Milano-Roma

Inter-Roma si giocherà alla 34/a di Serie A in programma a fine aprile. Per quanto riguarda le ultime giornate del campionato da segnalare: Atalanta-Roma e Lazio-Juventus alla 36/a, Inter-Lazio (sfida che si è giocata alla penultima nella stagione 203/2024 in cui l’Inter ha celebrato il 20esiml scudetto) e Roma-Milan alla 37/a. Nell’ultimo turno invece l’Inter sarà impegnata in trasferta a Como, la Juventus giocherà a Venezia, il Milan chiuderà a San Siro contro il Monza e il Napoli in casa contro il Cagliari.

