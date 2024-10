Il francese mette a segno una doppietta nella rimonta dei viola sugli svizzeri

Vittoria in rimonta della Fiorentina per 4-2 in casa degli svizzeri del San Gallo, nella terza giornata della Conference League. Protagonista assoluto Ikoné autore di una doppietta nella ripresa, di Martinez Quarta e Gosens gli altri gol viola.

Primo tempo scialbo della Fiorentina, che si ritrova sotto 1-0 al 23′ per effetto della rete realizzata da Mambimbi con un destro ravvicinato. Per i viola è fatale la palla persa da Martinez Quarta e Richardson che innescano la ripartenza da cui nasce il gol svizzero. Gli uomini di Palladino creano poco e sembrano subire fin troppo le folate dei padroni di casa. Non succede praticamente nulla neanche nel recupero monstre concesso dall’arbitro Frid per le interruzioni causate dai lanci di fumogeni da parte dei tifosi viola.

Nella ripresa succede di tutto. La Fiorentina pareggia al 50′ con un colpo di testa di Martinez Quarta su angolo di Biraghi e poi passa in vantaggio al 54′ con un micidiale inserimento di Ikoné, bravo a battere in uscita il portiere Ati Zigi. Il San Gallo non ci sta e al 62′ trova il momentaneo 2-2 con un colpo di testa di Gortler su assist di Vandermersch. Al 69′, però, ancora Ikoné riporta avanti la Fiorentina sul 3-2 con un sinistro vincente su assist di Kouamé. Nel recupero ci pensa Gosens, con un tap-in vincente dopo un palo di Kouame, a firmare il definitivo 4-2. Con questa vittoria la viola di Palladino si porta al comando della classifica generale a punteggio pieno e guarda con fiducia all’accesso diretto agli ottavi.

