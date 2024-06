Il nuovo allenatore si presenta in conferenza stampa: "Obiettivo è diventare un'alternativa credibile alle solite note"

“È la prima volta che ricevo questa presentazione, c’è un filo di emozione nonostante abbia alle spalle una carriera abbastanza lunga tra calciatore e allenatore. Di solito prima di ricevere do qualcosa, qui è successo il contrario. Ho ricevuto veramente tanto entusiasmo e affetto, adesso non mi resta che dare“. Queste le prime parole del nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte aprendo la conferenza stampa nel Teatro di Corte del Palazzo Reale.

“Dovremo avere la faccia incazzata, questo dev’essere chiaro. Veniamo da un’annata in cui tante cose non sono andate per il verso giusto e quindi dovremo avere una faccia davvero arrabbiata, dobbiamo trasferire la voglia di rivalsa in campo sotto tutti i punti di vista” le parole del tecnico partenopeo.

Conte ha spiegato che “dall’estero era arrivata qualche proposta anche interessante, ma con il presidente De Laurentiis c’era un discorso avviato e una promessa, la promessa che ci saremmo rivisti e a bocce ferme avremmo deciso nella giusta maniera se voler lavorare insieme e indirizzare insieme la barca dove vogliamo andare o di continuare ognuno per la propria strada. Abbiamo trovato la giusta quadra in tutto“.

Conte: “Obiettivo Napoli alternativa credibile alle solite note”

“Ho scelto Napoli per il progetto, ho firmato un contratto di 3 anni e il club è stato chiaro su quello che potremo fare. Il progetto di cui abbiamo parlato è quello di cercare di far diventare nel più breve tempo possibile il Napoli di nuovo un’alternativa credibile alle solite note” le parole di Antonio Conte.

L’obiettivo, ha proseguito Conte, “è rendere orgogliosi i propri tifosi. Il tifoso deve riconoscersi nella sua squadra. L’obiettivo massimo è rendere il tifoso veramente orgoglioso della sua squadra, dell’impegno profuso. Sappiamo benissimo che nel calcio c’è la vittoria così come la sconfitta, ma non ci dev’essere l’attenuante di non aver dato il massimo. Quello che posso promettere ai nostri tifosi è che daremo il massimo, più del massimo”.

Conte: “Non prometto vittoria ma Napoli sarà competitivo”

“Non posso promettere la vittoria, perché vince solo una, ma posso promettere un percorso in cui saremo competitivi per la vittoria. Vince solo una squadra ed è molto difficile. Quindi testa bassa e pedalare, oggi bisogna parlare poco”. Conte ha ricordato che “l’anno scorso si sono registrati distacchi abissali dalla prima e dalla seconda, sono dati di fronte ai quali non bisogna mettere la testa sotto la sabbia e pensare che si cambia l’allenatore e tutto diventa facile o possa tornare come prima. C’è un progetto, non possiamo competere con le solite note per il monte ingaggi, non possiamo competere per investimenti perché parliamo di altre realtà, ma possiamo competere creando basi solite, fatte di lavoro, cultura del lavoro, voglia, determinazione e sacrificio. ‘Amma faticà’, e su questo non ci deve battere nessuno. Sulla cultura del lavoro, la voglia di vincere, di ammazzare sportivamente chi ci sta davanti, su quello non dobbiamo essere secondi a nessuno. Dobbiamo accorciare i tempi, e si sa che non ho molta pazienza da questo punto di vista a fare il comprimario”.

Conte: “Non sono venuto a Napoli per fare la statuina del presepe”

“Non è il momento di parlare, oggi potremmo dire tante di quelle fesserie che ci tornerebbero in faccia quanto prima. Oggi per tutti noi è il momento di fare. Non sono venuto per far parte della statuina del presepe, questo dev’essere chiaro” ha sottolineato il tecnico salentino. “È un onore riuscire a far parte della storia di Napoli anche con una statuina – ha aggiunto Conte – è qualcosa che mi emoziona e mi dà veramente tanto. Ho ricevuto tanto, ma non ho dato ancora niente ed è la prima volta che accade questo. Sono in forte debito nei vostri confronti”.

Ecco il nuovo slogan ‘Amma faticà’

Da “Sarò con te” a “Amma faticà“. La frase in dialetto napoletano pronunciata da Antonio Conte nella sua prima dichiarazione ufficiale da nuovo allenatore del Napoli è già lo slogan del nuovo corso azzurro ed è stata ripresa su una t-shirt prodotta dal Napoli, che dovrebbe essere messa in vendita a breve: sulla maglia blu, insieme alla scritta “Amma faticà”, è stampato il volto di Conte con la sua firma. Una mossa che ricorda quella fatta nell’estate 2021 all’arrivo a Napoli dell’attuale ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, quando sulle casacche da allenamento del Napoli fu stampata la scritta “Sarò con te… e tu non devi mollare”, tratta da un noto coro della tifoseria organizzata napoletana.

