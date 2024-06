Niente passo indietro in Inghilterra nonostante le polemiche sul suo utilizzo nel campionato appena concluso

Niente passo indietro: la Premier League ha annunciato che i suoi club hanno votato per continuare a utilizzare il Var la prossima stagione, nonostante le polemiche sul suo utilizzo nel campionato appena concluso.

All’assemblea generale annuale della lega, le 20 squadre hanno deciso di non abolire gli assistenti arbitrali video per le decisioni chiave sul campo, nonostante una serie di controversie la scorsa stagione. I club, tuttavia, hanno votato per apportare miglioramenti “a beneficio del gioco e dei tifosi”.

Secondo Sky Sports Uk, sui 20 club della Premier League 19 hanno votato a favore dell’utilizzo del Var anche nella prossima stagione. I Wolves, che sono stati oggetto di numerose controverse decisioni in questo campionato, sono stati l’unico club a votare per abolire il Var, affermando che sta “minando il valore del marchio Premier League”. Ma la proposta dei Wolves è stata respinta.

Qualsiasi modifica alle regole della Premier League richiede che almeno 14 club su 20 votino a favore. La maggior parte dei club è rimasta favorevole al Var ma vuole che vengano apportati miglioramenti, piuttosto che abolire completamente il sistema. All’inizio di questa stagione, Tony Scholes, chief football officer della Premier League, aveva affermato che le decisioni corrette erano aumentate dall’82 al 96% dall’introduzione del Var. “Il Var è e rimane uno strumento molto efficace per supportare gli arbitri in campo”, ha dichiarato a Sky Sports. Tuttavia, Scholes ha ammesso: “Stiamo facendo troppi controlli, e stiamo impiegando troppo tempo anche per farli”.

