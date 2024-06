Il ct Spalletti: "Soddisfatto ma serve altro tempo per mettersi a posto"

Vincono i carichi di lavoro. Termina senza reti Italia-Turchia, amichevole di preparazione a Euro 2024 giocata allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna. Un pareggio con pochissime occasioni, un palo di Cristante a fine primo tempo e un tentativo di Raspadori nel finale. Il Ct Spalletti pur essendo consapevole della prova opaca si è detto soddisfatto per questo passo di avvicinamento all’esordio contro l’Albania che ci sarà tra 10 giorni: “Soddisfatto perché la partita è stata vera, intensa – ha detto Spalletti a fine partita -. Non siamo stati brillantissimi e continui, in alcuni momenti la squadra però è stata alta e ha tentato di fare le cose. È la classica partita d’inizio, serve altro tempo per mettersi a posto“.

