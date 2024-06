Il 14 giugno al via in Germania i campionati europei di calcio

Il 14 giugno prenderanno il via gli Europei di Calcio in Germania. Sono 24 le squadre che lotteranno per succedere all’Italia nell’albo d’oro della manifestazione. Di seguito tutti i convocati delle selezioni partecipanti. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

GRUPPO A

Germania (pre-convocati)

PORTIERI: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Monaco), Alexander Nübel (Stoccarda), Marc-André ter Stegen (Barcellona).

DIFENSORI: Waldemar Anton (Stoccarda), Benjamin Henrichs (Lipsia), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Robin Koch (Eintracht Francoforte), Maximilian Mittelstädt (Stoccarda), David Raum (Lipsia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

CENTROCAMPISTI: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (Stoccarda), Pascal Gross (Brighton), Ilkay Gündogan (Barcellona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Leroy Sané (Bayern Monaco)

ATTACCANTI: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Monaco), Deniz Undav (Stoccarda).

Scozia (pre-convocati)

PORTIERI: Angus Gunn (Norwich City), Zander Clark (Hearts), Craig Gordon (Hearts), Liam Kelly (Motherwell).

DIFENSORI: Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Real Sociedad), Jack Hendry (Al Ettifaq), Ryan Porteous (Watford), Liam Cooper (Leeds United), Scott McKenna (Copenhagen), Grant Hanley (Norwich City), Greg Taylor (Celtic), John Souttar (Rangers), Anthony Ralston (Celtic), Ross McCrorie (Bristol City).

CENTROCAMPISTI: Callum McGregor (Celtic), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United), Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Jack (Rangers).

ATTACCANTI: Lyndon Dykes (Queen’s Park Rangers), Che Adams (Southampton), Lawrence Shankland (Hearts), Ben Doak (Liverpool), James Forrest (Celtic).

Ungheria

PORTIERI: Dénes Dibusz (Ferencvaros), Péter Gulácsi (Lipsia), Péter Szappanos (Paks).

DIFENSORI: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencvaros), Palkó Dárdai (Hertha Berlino), Attila Fiola (MOL), Ádám Lang (Omonia Nicosia), Willi Orbán (Lipsia), Attila Szalai (Friburgo).

CENTROCAMPISTI: Bendegúz Bolla (Servette), Mihály Kata (MTK Budapest), Milos Kerkez (Bournemouth), László Kleinheisler (HNK Hajduk Split), Ádám Nagy (Spezia), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loïc Négo (Le Havre), András Schäfer (Union Berlino), Callum Styles (Sunderland).

ATTACCANTI: Martin Ádám (Ulsan Hyundai), Kevin Csoboth (Ujpest), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horváth (Kecskeméti), Roland Sallai (Friburgo), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Roland Varga (ACS Sepsi).

Svizzera (pre-convocati)

PORTIERI: Yann Sommer (Inter), Yvon Mvogo (Lorient), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Winterthur), Pascal Loretz (Luzern)

DIFENSORI: Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Silvan Widmer (Mainz 05), Kevin Mbadu (Augsburg), Ulisses Garcia (Marsiglia), Cedric Zesigner (Wolfsburg), Leonidas Stergiou (Stoccarda), Aurele Amenda (Young Boys), Albuan Hajdari (Lugano), Bryan Okoh (Salisburgo).

CENTROCAMPISTI: Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Michel Aebischer (Bologna), Fabian Rieder (Rennes), Uran Bislimi (Lugano), Ardon Jashari (Luzern), Filip Ugrinic (Young Boys), Vincent Sierro (Tolosa).

ATTACCANTI: Breel Embolo (Monaco), Steven Zuber (AEK Atene), Ruben Vargas (Augsburg), Renato Steffen (Lugano), Noah Okafor (Milan), Zeki Amdouni (Burnley), Andi Zeqiri (Genk), Dan Ndoye (Bologna), Kwadwo Duah (Ludogorets), Joel Monteiro (Young Boys).

GRUPPO B

Spagna (pre-convocati)

PORTIERI: Unai Simón (Athletic), Raya (Arsenal), Remiro (Real Sociedad).

DIFENSORI: Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Siviglia), Laporte (Al Nassr), Le Normand (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Vivian (Athletic), Cubarsi (Barcellona), Grimaldo (Leverkusen), Cucurella (Chelsea).

CENTROCAMPISTI: Rodrigo (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián (PSG), Pedri (Barcellona), Marcos Llorente (Atlético), Aleix García (Girona), Alex Baena (Girona), Fermín (Barcellona).

ATTACCANTI: Ferran Torres (Barcellona), Dani Olmo (Lipsia), Nico Williams (Athletic), Morata (Atlético), Joselu (Real Madrid), Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcellona) e Ayoze (Betis).

Croazia (pre-convocati)

PORTIERI: Dominik Livakovic (Fenerbahce); Ivica Ivusic (Pafos); Nediljko Labrovic (Rijeka);

DIFENSORI: Domagoj Vida (Aek Atene), Josip Juranovic (Union Berlino), Josko Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax), Martin Erlic (Sassuolo), Marin Pongracic (Lecce);

CENTROCAMPISTI: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luca Susic (Salisburgo), Martin Baturina (Dinamo Zagabria);

ATTACCANTI: Ivan Perisic (Hajduk), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Rijeka).

Italia (pre-convocati)

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli), Provedel (Lazio).

DIFENSORI: Bastoni (Inter), Darmian (Inter), Gatti (Juventus), Buongiorno (Torino), Mancini (Roma), Calafiori (Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juve).

CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Frattesi (Inter), Cristante (Roma), Pellegrini (Roma), Fagioli (Juve), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino), Folorunsho (Verona).

ATTACCANTI: Chiesa (Juve), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio), El Shaarawy (Roma)

Albania (pre-convocati)

PORTIERI: Etrit Berisha (Empoli), Thomas Strakosha (Brentford), Elhan Kastrati (Cittadella), Simon Simoni (Eintracht Fráncfort).

DIFENSORI: Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Ardian Ismajli (Empoli), Arlind Ajeti (Cluj-Napoca), Naser Aliji (Voluntari), Mario Mitaj (Lokomotiv Moscú), Enea Mihaj (Famalicao), Marash Kumbulla (Sassuolo).

CENTROCAMPISTI: Amir Abrashi (Grasshopper), Kristjan Asllani (Inter), Nedim Bajrami (Sassuolo), Medon Berisha (Lecce), Klaus Gjasula (Darmstadt), Qazim Laçi (Sparta Praga), Ernest Muçi (Besiktas), Ylber Ramadani (Lecce).

ATTACCANTI: Jasir Asani (Gwangju), Armando Broja (Fulham), Mirlind Daku (Rubin Kazán), Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria), Rey Manaj (Sivasspor), Taulant Seferi (Baniyas).

GRUPPO C

Slovenia (pre-convocati)

PORTIERI: Jan Oblak (Atlético), Vid Belec (APOEL), Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana).

DIFENSORI: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blazic (Lech Poznan), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkusic (Sochi), Erik Janza (Gornik Zabrze), Zan Karnicnik (Celje), Petar Stojanovic (Sampdoria), Zan Zaletel (Viborg).

CENTROCAMPISTI: Timi Maks Elsnik (Olimpija Ljubljana), Adam Gnezda-Cerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Sturm Graz), Jasmin Kurtic (Südtirol), Sandi Lovric (Udinese), Benjamin Verbic (Panathinaikos), Miha Zajc (Fenerbahçe), Adrian Zeljkovic (Spartak Trnava) y Nino Zugelj (Bodo/Glimt).

ATTACCANTI: Zan Celar (Lugano), Josip Ilicic (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Andraz Sporar (Panathinaikos), Zan Vipotnik (Girondins Burdeos), Luka Zahovic (Pogon Szczecin).

Danimarca

PORTIERI: Kasper Schmeichel (Anderlecht), Frederik Ronnow (Union Berlino), Mads Hermansen (Leicester)

DIFENSORI: Andreas Christensen (Barcellona), Simon Kjaer (Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Jannik Vestergaard (Leicester), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexander Bah (Benfica), Joakim Maehle (Wolfsburg), Rasmus Kristensen (Roma), Victor Kristiansen (Bologna)

CENTROCAMPISTI: Christian Eriksen (Manchester United), Thomas Delaney (Anderlecht), Morten Hjulmand (Sporting Lisbona), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Christian Norgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford), Mikkel Damsgaard (Brentford)

ATTACCANTI: Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim), Andreas Skov Olsen (Bruges), Anders Dreyer (Anderlecht), Kasper Dolberg (Anderlecht), Rasmus Hojlund (Manchester United), Jonas Wind (Wolfsburg), Yussuf Poulsen (Lipsia).

Serbia (pre-convocati)

PORTIERI: Vanja Milinkovic Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Maiorca), Dorde Petrovic (Chelsea), Aleksandar Jovanovic (Partizan)

DIFENSORI: Strahinja Pavlovic (Salisburgo), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Brema), Srdan Babic (Spartak Mosca), Uros Spajic (Stella Rossa), Strahinja Erakovic (Zenit), Nemanja Stojic (TSC), Jan Karlo Simic (Milan)

CENTROCAMPISTI: Sasa Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Siviglia), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Torino), Sasa Zdjelar (CSKA Mosca), Srdjan Mijailovic (Stella Rossa), Sergej Milinkovic Savic (Al Hilal), Dusan Tadic (Fenerbahce), Samed Bazdar (Partizan), Aleksandar Cirkovic (TSC), Lazar Samardzic (Udinese), Veljko Birmancevic (Sparta Praga), Filip Kostic (Juventus), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Matija Glusceviz (Radniki 1923), Andrija Zivkovic (PAOK), Mijat Gacinovic (AEK), Nemanja Radonjic (Maiorca)

ATTACCANTI: Aleksandar Mitrovic (Al Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (Milan), Petar Ratkov (Salisburgo), Mihailo Ivanovic (Vojvodina)

Inghilterra (pre-convocati)

PORTIER: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley)

DIFENSORI: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

CENTROCAMPISTI: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

ATTACCANTI: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenham Hotspur), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

GRUPPO D

Austria (pre-convocati)

PORTIERI: Niklas Hedl (Rapid Vienna), Tobias Lawal (LASK), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise), Patrick Pentz (Brondby)

DIFENSORI: Flavius Daniliuc (Salisburgo), Kevin Danso (Lens), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Bologna), Grnot Trauner (Feyenoord), Maximilian Wöber (Salisburgo)

CENTROCAMPISTI: Thierno Ballo (Wolfsberger), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Florian Kainz (Colonia), Konrad Laimer (Bayern Monaco), Alexander Prass (Sturm Graz), Leopold Querfeld (Rapid Vienna), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Brema), Nico Seiwald (Lipsia), Andreas Weimann (West Brom)

ATTACCANTI: Marco Arnautovic (Inter), Christoph Baumgartner (Lipsia), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Friburgo)

Polonia (pre-convocati)

PORTIERI: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nizza), Lukasz Skorupski (Bologna) e Oliwier Zych (Puszcza Niepolomice).

DIFENSORI: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Pawel Dawidowicz (Verona), Jakub Kiwior (Arsenal), Timoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Sebastian Walukiewicz (Empoli).

CENTROCAMPISTI: Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Bartosz Sliz (Atalanta), Damian Szymanski (AEK), Sebastian Szymanski (Fenerbahce), Michal Skoras (Bruges), Kacper Urbanski (Bologna), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zielinski (Napoli).

ATTACCANTI: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (Barcellona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir), Karol Swiderski (Verona).

Olanda

PORTIERI: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton)

DIFENSORI: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan De Vrij (Inter Milan)

CENTROCAMPISTI: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq)

ATTACCANTI: Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Memphis Depay (Atlético de Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Wout Weghorst (Hoffenheim)

Francia

PORTIERI: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens).

DIFENSORI: Jonathan Clauss (Marsiglia), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

CENTROCAMPISTI: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Psg).

ATTACCANTI: Bradley Barcola (Psg), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Ousmane Dembélé (Psg), Olivier Giroud (Milan), Randal Kolo Muani (Psg), Kylian Mbappé (Psg), Marcus Thuram (Inter).

GRUPPO E

Belgio

PORTIERI: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton), Matz Sels (Nottingham).

DIFENSORI: Axel Witsel (Atlético Madrid), Johan Bakayoko (Everton), Wout Faes (Leicester), Zeno Debast (Anderlecht), TimotHy Castagne (Fulham), Thomas Meunier (Trabzonspor), Amadou Onana (Everton), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Arthur Theate (Rennes).

CENTROCAMPISTI: Kevin de Bruyne (Manchester City), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Arthur Vermeeren (Atlético Madrid), Charles de Kaetelere (Milan), Astrer Vranckx (Wolfsburg), Youri Tielemans (Aston Villa), Orel Mangala (Nottingham), Aster Vranckx (Wolfsburg).

ATTACCANTI: Romelu Lukaku (Roma), Jérémy Doku (Manchester City), Dodi Lukebakio (Siviglia), Leandro Trossard (Arsenal).

Slovacchia

PORTIERI: Martin Dúbravka (Newcastle), Marek Rodák (Fulham), Henrich Ravas (New England), Dominik Takáč (Spartak Trnava)

DIFENSORI: Peter Pekarík (Hertha Berlino), Michal Tomič (Slavia Praga), Matúš Kmeť (Trenčín), Norbert Gyömbér (Salernitana), Denis Vavro (Kodaň), Milan Škriniar (Paris Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari), Dávid Hancko (Feyenoord), Vernon De Marco (Hatta Club), Sebastián Kóša (Spartak Trnava)

CENTROCAMPISTI: Jakub Kadák (Lucerna), Matúš Bero (Bochum), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Tomáš Rigo (Baník Ostrava), Patrik Hrošovský (Genk), Stanislav Lobotka (Napoli), Ondrej Duda (Hellas Verona), Dominik Hollý (Jablonec), László Bénes (Amburgo)

ATTACCANTI: Dávid Ďuriš (Ascoli), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Praga), Róbert Boženík (Boavista), David Strelec (Slovan Bratislava), Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica), Lubomír Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord), Lukáš Haraslín (Sparta Praha)

Romania (pre-convocati)

PORTIERI: Florin Nita (Gaziantep, Turchia), Horatiu Moldovan (Atletico, Spagna), Stefan Tarnovanu (FCSB), Razvan Sava (Cluj)

DIFENSORI: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano, Spagna), Radu Dragusin (Tottenham, Inghilterra), Bogdan Racovitsan (Rakow, Polonia), Adrian Rus (Pafos, Cipro), Ionut Nedelcearu (Palermo, Italia), Andrei Burca (Al-Ahli, Arabia Saudita), Vasile Mogos (Cluj), Nicusor Bancu (Universitea Craiova)

CENTROCAMPISTI: Deian Sorescu (Gaziantep, Turchia), Marius Marin (Pisa, Italia), Alexandru Cicaldau (Konyaspor, Turchia), Razvan Marin (Empoli, Italia), Nicolae Stanciu (Damac, Arabia Saudita) , Dennis Man (Parma, Italia), Valentin Mihaila (Parma, Italia), Yanis Hagi (Alaves, Spagna), Constantin Grameni (Farul), Darius Olaru (FCSB), Adrian Sut (FCSB), Florinel Coman (FCSB).

ATTACANTI: Denis Dragus (Gaziantep, Turchia), George Puscas (Bari, Italia), Denis Alibec (Al-Mu’ayyad, Qatar), Daniel Birligea (Cluj).

Ucraina

PORTIERI: Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Anatoliy Trubin (Benfica), Andriy Lunin (Real Madrid)

DIFENSORI. Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk), Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Everton), Ilya Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Svatok (Dnipro -1), Maksym Taloverov (Lask Linz), Bogdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr)

CENTROCAMPISTI: Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dynamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Victor Tsygankov (Girona), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Sergiy Sydorchuk (Westerlo)

ATTACCANTI: Artem Dovbyk (Girona), Mykhaylo Mudryk (Chelsea), Roman Yaremchuk (Valencia), Vladyslav Vanat (Dynamo Kiev)

GRUPPO F

Turchia

PORTIERI: Altay Bayindir (Manchester United), Dogan Alemdar (Troyes), Mert Günok (Besiktas), Ugurcan Cakir (Trabzonspor).

DIFENSORI: Meret Müldur (Fenerbahce), Zeki Celik (Roma), Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Söyüncü (Fenerbahce), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akayden (Panathinaikos), Cenk Özkakar (Valencia), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce).

CENTROCAMPISTI: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nüremberg), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Okay Yokuslu (West Brom), Orkun Kökcü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

ATTACCANTI: Abdülkadir Ömür (Hull City), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Oguz Ayden (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Bertug Yildirim (Stade de Rennes), Cenk Tosun (Besiktas), Enes Ünal (Bournemouth), Semih Kilcsoy (Besiktas), Yusuf Yazici (Lille).

Georgia (pre-convocati)

PORTIERI: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tbilissi), Luka Gugeshashvili (Qarabag)

DIFENSORI: Solomon Kverkvelia (Al Akhdoud), Giorgi Gvelesiani (Persépolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panathinaikos), Lasha Dvali (Apoel Nicosia), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (KS Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk).

CENTROCAMPISTI: Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Jaba Kankava (Slovan Bratislava), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panaitholikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Zuriko Davitashvili (Bordeaux).

ATTACCANTI: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Georges Mikautadze (Metz), Budu Zivzivadze (Karlsruhe), Giorgi Kvilitaia (Apoel Nicosia).

Portogallo

PORTIERI: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patrício (Roma).

DIFENSORI: Joao Cancelo (Barcellona), Nélson Semedo (Wolverhampton), Diogo Dalot (Manchester United), Danilo Pereira (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).

CENTROCAMPISTI: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Neves (Benfica), Palhinha (Fulham), Otávio (Al Nassr), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Manchester City).

ATTACCANTI: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), Joao Félix (Barcellona), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leao (Milan).

Repubblica Ceca (pre-convocati)

PORTIERI: Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Praga), Vitezslav Jaros (Sturm Graz).

DIFENSORI: Ladislav Krejci (Sparta Praga), Martin Vitik (Sparta Praga), Robin Hranac (Viktoria Plzeň), Tomas Vlcek (Slavia Praga), Vladimír Coufal (West Ham), David Doudera (Slavia Praga), David Jurásek (Hoffenheim), Tomas Holes (Slavia Praga), David Zima (Slavia Praga).

CENTROCAMPISTI: Tomas Soucek (West Ham), Antonin Barak (Fiorentina), Michal Sadilek (Twente), Lukas Provod (Slavia Praga), Pavel Sulc (Viktoria Plzeň), Matej Jurasek (Slavia Praga), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Ondrej Lingr (Feyenoord).

ATTACCANTI: Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzeň), Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata