Accese polemiche per la decisione arbitrale

Clamoroso in Cile, dove in una partita del campionato locale di seconda divisione è stato assegnato un calcio di rigore a dir poco discutibile. Il portiere della squadra ospite, il Deportes Melipilla, ha sfiorato con un buffetto l’attaccante del Provincial Osorno. L’arbitro ha assegnato la massima punizione ai padroni di casa, che in quel momento stavano perdendo 2-1 e hanno così pareggiato (la partita è finita 3-3). Accese polemiche per la decisione arbitrale.

