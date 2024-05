L'Atalanta batte il Torino e 'nega' la Champions alla Roma

La Serie A emette i suoi ultimi verdetti sia per l’Europa che per la salvezza. Non avremo le sei squadre in Champions League, con la Roma che deve accontentarsi di un posto in Europa League insieme alla Lazio vista la vittoria dell’Atalanta sul Torino. Granata che possono ambire ad un posto in Europa ma devono sperare nella vittoria della Fiorentina in finale di Conference League contro i greci dell’Olympiacos.

Resta fuori dall’Europa il Napoli, protagonista di un campionato deludente un anno dopo lo storico Scudetto. Drammatico poi l’esito della lotta per non retrocedere: restano in Serie A l’Empoli e l’Udinese, mentre torna in Serie B il Frosinone al termine di 90′ finali davvero al cardiopalma. I ciociari si uniscono a Salernitana e Sassuolo, già retrocesse da tempo. Dalla Serie B hanno già festeggiato la promozione il Parma e il Como.

Empoli salvo, nuovo miracolo di Nicola

L’Empoli resta in Serie A grazie ad una insperata vittoria per 2-1 contro la Roma. I gol di Cancellieri al 13′, di Aouar al 46′ e di Niang al 93′ decidono la sfida del Castellani che certificano anche lo status di ‘mago delle salvezze’ di Davide Nicola. Per il tecnico dei toscani è la terza salvezza in carriera dopo quelle con Crotone e Salernitana. Gara vibrante a Empoli sotto gli occhi del ct della Nazionale Spalletti, con le due squadre che si affrontano senza tatticismi, entrambe a caccia dei tre punti. I padroni di casa passano in vantaggio con una rete in contropiede di Cancellieri in avvio, la Roma pareggia nel finale di prima frazione con Aouar di testa su assist di Angelino.

Ai giallorossi annullati dal Var anche un gol a Cristante per un fuorigioco millimetrico nel primo tempo e un altro ad Shaarawy nella ripresa sempre per una posizione irregolare. Nel finale disperato assalto dei ragazzi di Nicola alla porta di Svilar, con l’ingresso dell’esperto bomber Caputo e dell’ex milanista Niang. Ed è proprio l’attaccante senegalese a trovare il guizzo vincente al 93′ con secco destro rasoterra da centro area su assist di Cancellieri dalla destra. L’Empoli resta così in Serie A, Roma che approda in Europa League con il sesto posto in classifica davanti ai cugini della Lazio.

Udinese, 30esimo anno di fila in A

Per il trentesimo anno di fila l’Udinese resta in Serie A. La compagine friulana si impone per 1-0 in casa del Frosinone in quello che era un vero e proprio spareggio. Con questo risultato i friulani allenati da Cannavaro restano in massima serie, mentre i ciociari di Di Francesco retrocedono in Serie B per effetto della vittoria dell’Empoli contro la Roma. Gara giocata a viso aperto da entrambe le compagini, che nonostante l’importanza della posta in palio hanno dato vita a diverse chance da una parte e dell’altra. L’occasione migliore per i padroni di casa con Soulé che nel finale di primo tempo colpisce una traversa clamorosa su punizione.

Nella ripresa ciociari ancora sfortunati con Brescianini che scheggia il palo in diagonale. Udinese cinico, alla prima vera occasione creata nella ripresa trova il gol vittoria in mischia con Davis al 76′. Finale da brividi con il Frosinone alla disperata ricerca del pareggio ma contemporaneamente con la testa ad Empoli, dove i toscani trovano il gol vittoria sulla Roma nel recupero e spingono in B proprio la squadra di Di Francesco. Mastica amaro il tecnico dei ciociari, che non è riuscito a capitalizzare una prima parte di campionato giocata a grande livello.

Nelle3 altre due partite giocate in serata, al ‘Bentegodi’ Inter e Verona hanno pareggiato 2-2 in una partita ininfluente ai fini della classifica. Campioni d’Italia in vantaggio con Arnautovic al 10′, pareggio di Noslin al 16′ e vantaggio scaligero con Suslov al 37′. Sul finire della prima frazione ancora a segno Arnautovic al 46′. Nella ripresa annullato un gol a Sanchez per fuorigioco al ’92. L’Inter chiude il campionato a 94 punti, con 19 punti di vantaggio sul Milan secondo. Il Verona chiude al 13mo posto a 38 punti. All’Olimpico di Roma, infine, Lazio e Sassuolo pareggiano 1-1 sotto gli occhi dell’ex tecnico laziale Eriksson. Biancocelesti in vantaggio con Zaccagni al 60′, pareggio dei neroverdi, già retrocessi, con Viti al 66′. La Lazio chiude il campionato al settimo posto con 61 punti e accede in Europa League insieme ai cugini della Roma. Il Sassuolo chiude penultimo a 30 punti.

