L'allenatore 72enne in un videomessaggio diffuso sui social del club rossoblù

Claudio Ranieri lascia la panchina del Cagliari. “Mi sembra giusto dopo la promozione, che magari non ci aspettavamo così immediata quando sono arrivato a gennaio, e questa salvezza arrivata ora. Ho deciso la cosa giusta, lasciare adesso“, ha detto l’allenatore 72enne in un videomessaggio diffuso sui social del club rossoblù.

“A malincuore, perché è una decisione dura e sofferta, ma credo sia la cosa giusta. Preferisco andare via così. Mi auguro di essere ricordato come un persona positiva“. “Senza i cagliaritani e senza i sardi non ce l’avremmo fatta. Sono eternamente grato, sono orgoglioso di voi e spero di essere stato un degno rappresentante di Cagliari e della Sardegna intera”.

