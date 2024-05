Con l'addio di Pochettino, i Blues sono alla ricerca di un tecnico per avviare l'ennesima ricostruzione

Cinque allenatori in due anni e il Chelsea di Todd Boehly si ritrova di nuovo al punto di partenza. Con l’addio di Mauricio Pochettino, a Stamford Bridge sono nuovamente alla ricerca di un tecnico per avviare l’ennesima ricostruzione tecnica. Sono tanti i profili accostati in queste ore ai blues, da Roberto De Zerbi a Eddie Howe, da Kieran McKenna a Ruben Amorim, ma i tifosi dei londinesi sui social hanno le idee chiare e invocano l’ingaggio di Cesc Fabregas, artefice della promozione del Como in Serie A. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona viene considerato un manager giovane e dalle idee nuove, ideale per far partire un “progetto” sul modello di quanto fatto da Xabi Alonso al Bayer Leverkusen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata