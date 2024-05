In gol Zapata, Ilic e Rodriguez. Per la squadra di Pioli rete di Bennacer

Il Torino ha superato il Milan per 3-1 in un match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Granata che chiudono il primo tempo avanti di due reti grazie ai colpi di testa di Zapata al 26′ e Ilic al 40′. A inizio ripresa arriva anche al 46′ la terza marcatura a opera di Rodriguez. Il Milan accorcia le distanze su rigore al 55′ con Bennacer. In classifica il Torino sale al nono posto quota 53 mentre il Milan resta a 74 in seconda posizione.

