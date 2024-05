In finale con l'Atalanta vanno i tedeschi. La squadra di De Rossi raggiunta dopo essere stata in vantaggio 2-0

La Roma accarezza l’impresa contro il Bayer Leverkusen ma è eliminata. Si chiude sul 2-2 la semifinale di ritorno alla BayArena, con i tedeschi capaci di rimontare due reti di svantaggio. Giallorossi avanti con la doppietta di Paredes su rigore (43′ e 66′). Nel finale i padroni di casa accorciano le distanze con l’autogol di Mancini (82′) e vanno a segno con Stanisic (97′). Bayer Leverkusen in finale in virtù del successo per 2-0 ottenuto all’andata all’Olimpico.

