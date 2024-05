Nel ritorno della semifinale i bergamaschi si impongono con i gol di Lookman, Ruggeri ed El Bilal Tourè

L’Atalanta è in finale di Europa League. Dopo l’1-1 dell’andata in Francia i bergamaschi si sono imposti al Gewiss Stadium 3-0 nella semifinale di ritorno. Orobici in vantaggio al 30′ con Lookman. Nella ripresa arriva il raddoppio di Matteo Ruggeri al 52′ e il tris firmato El Bilal Tourè al 95′, prima della festa finale per tifosi e squadra, che volano alla prima finale europea il 22 maggio a Dublino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata