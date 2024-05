Le polemiche legate a un video, registrato in autobus e poi postato sui social, prima della commemorazione il 4 maggio

Lettera aperta dei giocatori del Torino sulla polemica legata a un video, registrato in autobus prima della commemorazione, postato sui social e poi rimosso dal secondo portiere Luca Gemello, in cui si sentono alcuni giocatori ironizzare sui tifosi granata giunti a Superga per la commemorazione del Grande Torino. Tra le frasi captate dagli utenti social ci sarebbero le parole “Ciao ciao pezzi di m…” e “Questi sono gli stessi che ieri ci han fischiato”.

Sulla polemica era intervenuto anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, che rispondendo a un follower su Instagram si era detto “molto dispiaciuto” e aveva parlato di “una cosa inaccettabile”, aggiungendo che sarebbero stati presi provvedimenti ma senza fare processi pubblici.

Lettera aperta della squadra pic.twitter.com/F2Ode7N9g8 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 8, 2024

“Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto. Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi. Ne abbiamo parlato al nostro interno e abbiamo preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la Società, subito intervenuta” si legge nella lettera.

Il testo è stato pubblicato sul sito del club granata e sui profili social. “Ora massima concentrazione per le prossime tre partite: noi ci crediamo ancora. Sempre Forza Toro”, si legge ancora nel testo.

