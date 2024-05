Si sentirebbero frasi come "Questi sono gli stessi che ieri ci han fischiato". Cairo: "Prenderemo provvedimenti"

È bufera intorno al Torino Calcio dopo che in un video postato su Instagram dal secondo portiere Luca Gemello e registrato in autobus prima della commemorazione della tragedia di Superga, si sentono alcuni giocatori insultare i tifosi giunti alla basilica per ricordare il Grande Torino. Tra le frasi captate dagli utenti social ci sarebbero le parole “Ciao ciao pezzi di m…” e “Questi sono gli stessi che ieri ci han fischiato“. Gli stessi utenti avevano poi ipotizzato che a parlare fossero i due calciatori Matteo Lovato e Pietro Pellegri, ma i due hanno smentito categoricamente. “Torino e il Torino Fc sono la realtà più bella a cui mi sono affacciato da quando gioco a calcio”, scrive Lovato. “Ho iniziato ad amare il Toro da quando ho capito cosa significa rappresentare questa società. Chi mi conosce realmente sa il profondo rispetto e ammirazione, che ho sempre portato nella vita, a chiunque! E vengo pure accusato di aver detto qualcosa contro i nostri tifosi? Non lo accetto, perché non fa parte della mia persona, ed è contro i valori in cui credo! Superga è stata un’esperienza incredibile, forte e profonda”, prosegue: “Essere parte del Torino e avere la possibilità di vivere in prima persona questa giornata è qualcosa di unico che resta nel cuore. Un evento che prima di ieri avevo solo visto nelle pagine di cronaca. E mi sento dire che io avrei mancato di rispetto ai tifosi e alla società? Vengo accusato di aver detto parole che non avrei mai pensato, figurarsi detto. Mi aspetto che la società faccia chiarezza e prenda provvedimenti che un gesto del genere merita. Grazie”. Questo invece il post di Pellegri: “Accetto le critiche e mi assumo tutte le responsabilità quando commetto degli errori. Rispetto le opinioni altrui, ma non accetto di essere accostato a un video che sta circolando poiché la mia voce non è presente“.

Sulla polemica è intervenuto anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, che rispondendo a un follower su Instagram ha parlato di “una cosa inaccettabile, prenderemo provvedimenti ma senza fare processi pubblici. Mi è dispiaciuto molto”.

