Doppietta di Joselu all'88esimo e 91esimo minuto. I madrileni affronteranno il Borussia Dortmund a Wembley

Il Real Madrid va in finale di Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti ha battuto 2-1 il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno giocata allo stadio Santiago Bernabeu nella capitale spagnola (all’andata il match era finito 2-2). Il successo dei ‘Blancos’ è arrivato in rimonta. Erano stati infatti i bavaresi con Davies ad andare in vantaggio al 68′. Nel finale la doppietta di Joselu, reti all’88’ e al 91′, ha ribaltato tutto. Nella finale dell’1 giugno a Wembley, il Real Madrid affronterà il Borussia Dortmund che ieri ha eliminato il PSG.

